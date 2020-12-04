В марте мой текст вызвал недовольство в Норвегии – это была реакция на досрочную победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира после отказа сборной Норвегии ехать на соревнования. Материал назывался «Большунов был обречен на Кубок мира. Норвежцы испугались не коронавируса, а неминуемого поражения» – громко, но вряд ли оскорбительно. Я и сейчас считаю, что в марте норвежцев напугал не коронавирус.

Мне в фейсбук написал русский журналист норвежского издания TV2 Дмитрий Смирнов и попытался пристыдить – мол, не нужно разжигать, в Норвегии очень уважают лыжников из России, в том числе журналисты. Я припомнила собеседнику недавнюю на тот момент статью Dagbladet об обыске у Александра Логинова под названием «Поймали со спущенными штанами», но мне ответили, что не могут отвечать за Dagbladet, да и то биатлон. Это другое. У меня было хорошее настроение, мне не хотелось долго дискутировать – я ответила, что не планировала никого обидеть, прошу прощения, если задела, и мирно свернула дискуссию. Я не обманула – я действительно не хотела никого обидеть. Но я не считаю, что норвежские журналисты испытывают к российским лыжникам только безграничное уважение. Скорее, наоборот – уже несколько лет идет информационная война на лыжном поле между Россией и Норвегией. И уважением там и не пахнет. По крайней мере, со стороны Норвегии.

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Разговор с Дмитрием забылся на какое-то время, а потом шведский журналист Expressen Людвиг Холмберг написал мерзкую статью о Татьяне Сориной. Следом подорвался норвежец Эстен Сэтер из Dagbladet – оба фактически обвинили русскую лыжницу в применении допинга только на основании ее второго места в финском мини-туре.

«26-летняя россиянка стала большой сенсацией во время первого этапа Кубка мира в Руке. А потом в воздухе повис вопрос: не на допинге ли она?

В этом году лыжные гонки особенно уязвимы. Из-за пандемии охотникам за допингом стало труднее, во многих местах тестирование было полностью прекращено. Одно из них – Россия. С конца марта по начало мая РУСАДА не провело ни одного теста. И на этом фоне многие были настроены скептически, когда Татьяна Сорина внезапно заняла второе место в мини-туре.

Раньше Сорина в лучшем случае была 38-й в дистанционной гонке Кубка мира. Это совершенно бессмысленное развитие событий. Она на допинге? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что тренер сборной России Маркус Крамер говорит правду. Но понимаю всех лыжников, тренеров и любителей лыж, которые что-то подозревают. Я и сам становлюсь подозрительным. Когда в воскресенье Татьяна Сорина покидала стадион в Руке, за ней следовал допинг-офицер. Но что на самом деле означает положительный тест?» – частичный перевод колонки шведского журналиста. Но на фоне норвежского наброса его слова кажутся почти детским лепетом.

«В лыжах доминируют норвежцы, и каждый иностранный успех вызывает интерес. Это подходит и к Татьяне Сориной. Россиянка, о которой почти никто не слышал, внезапно пролетела по трассе почти так же быстро, как Тереза Йохауг. В российских медиа она даже оправдывалась сама – мол, стала сильнее и выносливее после родов. Тереза поговорила с ней после гонки. Но, на самом деле, это никакое не развлечение. Она русская, и ее успех под большим вопросом.

Спортивные власти России должны понимать, что обычное мошенничество не может продолжаться. Пришло время открыто заявить о том, что злоупотребление допингом разрушило российскую спортивную культуру, но русские делают абсолютно противоположное. А еще они уволили главу РУСАДА. Так что слишком много россиян, обладающих властью, все равно будут обманывать и дальше», – грянул деятель из Dagbladet.

По сути, это абсолютно бездоказательные обвинения, и жаль, что на Скандинавском полуострове не в курсе о презумпции невиновности. Я давно читаю норвежскую и шведскую прессу и Expressen в частности – и заочно знаю Людвига Холмберга как непримиримого бойца с допингом. В основном, с русским, намного реже – с норвежским. Холмберг подробно освещал допинговый скандал вокруг Сочи, а еще откуда-то взял, что Максим Вылегжанин вдыхает газ ксенон, и приставал с этим вопросом лично к лыжнику.

Максим Вылегжанин на ЧМ-2019 Фото: Getty Images

Борьба с допингом – благо, но опус про Сорину – перебор даже для Холмберга и его норвежского коллеги. Можно понять и объяснить многие предыдущие инсинуации: Наталья Матвеева была поймана на ЭПО; Легков, Вылегжанин и другие из того же кейса сперва были признаны виновными комиссией МОК. Тень на Большунова и Непряеву в глазах скандинавов бросает их тренер Юрий Бородавко, при котором в нулевых за эритропоэтин дисквалифицировали лидеров команды. Устюгова за что-то не допустили в Пхёнчхан – а раз не допустили, значит, он в чем-то виноват. Такова логика иностранцев.

На Сорину же нельзя накопать даже мнимых доказательств. Конечно, у России неважная репутация по части антидопинга, а гендиректора РУСАДА Юрия Гануса действительно уволили по беспределу. Ганус занимал прозападную позицию, а новый глава, вернее, и.о., уже дает комментарии об антироссийском заговоре. Возвращаясь к Татьяне Сориной – она тут точно ни при чем, хотя мы в России тоже были приятно удивлены ее результатами на контрольных стартах, а потом и на Кубке мира. Ее муж Егор Сорин – талантливый молодой тренер, который ассистировал Маркусу Крамеру и учился у него, прежде чем получить отдельную группу в руководство. Неужели в Норвегии и Швеции не верят и Крамеру – немецкому коучу?

Холмберг пишет: «Как известно, в последние годы в России были проблемы с допингом». Хм, действительно? Какие? Реальные проблемы с допингом – эритропоэтином – были в конце нулевых, когда попались Дементьев, Чепалова, Рысина, Матвеева. Был еще Николай Панкратов, в багажнике у которого нашли приспособления для переливания крови. А дальше что? Легков, Вылегжанин и другие после обвинений Родченкова оправданы Спортивным Арбитражным судом (CAS). Считать за серьезный допинг-кейс случаи Чекалевой, Ивановой и Доценко, которых оправдали лишь частично? Ну, об этом говорить явно не норвежцам с допинговыми делами лидеров – Терезы Йохауг и Мартина Йонсруда Сундбю. Еще были три пропущенных допинг-теста Полины Ковалевой, нескольких ловило РУСАДА – и Елена Вяльбе лично просила для Ковалевой не два года, а четыре. Пожалуй, в этом вопросе отношение у Елены Валерьевны немногим мягче, чем у норвежских биатлонистов, которым не дает покоя участие в соревнованиях Александра Логинова.

Тереза Йохауг Фото: Getty Images

«Из-за пандемии охотникам за допингом стало труднее, во многих местах тестирование было полностью прекращено. Одно из них – Россия. С конца марта по начало мая РУСАДА не провело ни одного теста», – негодует Холмберг. Действительно – на время локдауна взятие допинг-тестов ненадолго приостановилось. А еще допинг-тесты не брали в Норвегии – по данным NRK, в период с марта по май число взятых проб у норвежских лыжников сократилось на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2019-го. А Терезу Йохауг и Эмиля Иверсена не проверяли вовсе.

Как отреагировала Татьяна Сорина?

Я связалась с Егором Сориным и получила исчерпывающий комментарий по теме.

«Я не хотел комментировать, когда только в одном источнике этот перевод появился, но потом со всех сторон перепечатывать стали, и, конечно, понял, что надо высказаться. Подобные статьи разрушают вообще саму идею и цель профессионального спорта – популяризацию лыжных гонок в частности и спорта в общем. Наша задача – привлечь подрастающее поколение к спорту, к физической активности. Так как у нас многие читают новости, интернет – подобные статьи отпугивают и мешают развитию спорта.

Лыжница Татьяна Сорина, жена Егора Сорина Фото: Getty Images

Что касается именно этой статьи – на мой взгляд, она написана дилетантом, который просто захотел поднять лишний раз какую-то шумиху в интернете, набрать лайки, клики, читателей, вбросив утку. Сама статья абсолютно непрофессиональна – некоторые вещи, которые он указал, были ложными. Например, то, что РУСАДА с весны не проводит тестирования – это не так. По ходу межсезонья несколько раз даже у моей молодежной группы, не у основного состава, брали допинг-тесты. В том числе в сентябре на летнем первенстве, когда Таня выиграла. Она тоже сдавала тест. Как минимум это искажение, если он выдает это за правду.

По поводу Тани – естественно, он предположил очень глупо, хотя бы поинтересовался бы, как Татьяна тренировалась. Знал бы, что 11 марта она родила и 10 ноября только закончила кормить ребенка. Если бы он такой информацией располагал, у него бы даже предположения не возникло, что Таня может что-то принимать. Когда ребенка кормишь, там даже обычное спортивное питание противопоказано. Приходилось жертвовать этим, воду с вареньем пить, на что у ребенка нет аллергии», – рассказал Егор. Также он выставил пост в инстаграме, где обратился персонально к Людвигу Холмбергу.

И как отреагировал Холмберг?

В Expressen у Людвига есть коллега – Томас Петтерссон. У него более выдержанная позиция, он сосредоточен на успехах шведских спортсменов, а не поиске допинга у иностранцев. Мы с Томасом в течение нескольких лет иногда обмениваемся электронными письмами – я всегда могу обратиться к нему за прояснением какого-то вопроса в скандинавских лыжах, он пишет мне, если нужно что-то понять о русских. Я написала Томасу и в этот раз с просьбой оценить выступление Холмберга, но ответ был по-шведски дипломатичным и политкорректным.

«Как вы знаете, Людвиг – мой коллега. Статья про Сорину – персональная колонка, где он поделился своими мыслями. Поэтому у меня нет комментариев об этом. Надеюсь, вы поймете».

Татьяна Сорина, Тереза Йохауг, Эбба Андерссон Фото: Imago

Холмберг, которому я указала на недопустимость необоснованных бездоказательных обвинений, закрыл инстаграм, но на е-мейл все же ответил.

«Я считаю, что некоторые тонкости моей колонки могли быть искажены при переводе. Я не обвинял Сорину в употреблении допинга. Я описал ситуацию, сложившуюся в спорте в связи с антидопинговой системой и последствиями пандемии. Что невозможно добиться такого неожиданного развития без подозрений. Так и было в Руке в эти выходные. О Сориной ходило много разговоров. Люди подозревали что-то, спрашивали, не принимает ли она допинг. Ей действительно невозможно доказать свою невиновность, так как допинг-пробы ненадежны.

Из-за заголовка и красной стрелки на картинке это действительно кажется обвинением, но это не так. Я пытался описать барахлящую систему и взял Сорину в качестве примера, потому что о ней много говорили в Руке».

Победа Йохауг и боевой финиш Сориной. Стоит пересмотреть!

Как на публикации отреагировали в Скандинавии?

Холмберга и Сэтера не поддерживают ни в Швеции, ни в Норвегии: примерно 95 процентов комментаторов в фейсбуке не согласны с одиозными авторами.

Урбан Форсберг: «Газета Expessen наивна и невежественна. Людвиг Холмберг не удивил. А почему же неуклюжие шведки упустили победу? Сорина больше думала о гонке и все отдала. А по словам Людвига, это допинг… Стыдно!»

Йон Фриберг: «Доказано, что спортсменки, возвращающиеся после беременности, обычно выступают лучше, чем раньше. Изучите это вместо того, чтобы подозревать человека».

Роберт Андерссон: «Пока у нее нет положительного результата пробы, она чиста. Лучше посмотреть на ту, кто всегда побеждает. На Йохауг, которую однажды поймали с дерьмом в организме».

Йорам Якобсен: «Хм, учитывая успехи Швеции в биатлоне, наверное, стоит быть осторожнее с подозрением спортсменов из ниоткуда? Надеюсь, все они тоже чисты, хотя это вряд ли так».

Яном Майор: «Когда шведки самоуничтожились, поспорили друг с дружкой и не выиграли, остальные – на допинге. Выглядит слишком жалко».

Эбба Андерссон и Фрида Карлссон Фото: Imago

Франк Аксельсен: «Реально некрасиво подозревать в допинге только потому, что кто-то хорошо пробежал. Она совершенно невиновна, пока не доказано обратное, и о таком нельзя даже писать. Неужели надо подозревать всех, кто выигрывает у шведов? А если выиграют шведы, подозревать их?»

Малек Бенбузи: «Позорная статья, Людвиг. А что, нельзя быть русским и развиваться, не будучи обвиненным в допинге? Ваша статья предвзятая и непрофессиональная. Вы бы написали такое про швейцарскую, норвежскую или шведскую лыжницу? Нет, потому что критика была бы более масштабной. А против русской можно. Грустная и слабая журналистика!»

Матс Солли: «Можно обсуждать русские проблемы с допингом, но использовать как пример хороший результат – спекуляция. И это из уст человека, который боролся за невиновность Йохауг, действительно попавшейся на допинге. Нужно быть чуть потише и не выпускать такие спекулятивные посты», – этот комментарий адресован норвежцу Сэтеру. Пожалуй, им лучше всего и закончить.

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