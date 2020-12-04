Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира в составе сборной России Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское.

«Угадайте, что? Я швейцарец», – написал 34-летний лыжник и выложил фото с новым паспортом.

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Черноусов планирует выступить на этапе Кубка мира в Давосе, который состоится 12-13 декабря. Об этом заявил менеджер частной марафонской команды BSV IBEX, в состав которой входит спортсмен.

  • 5-6 декабря в швейцарском Гомсе состоится этап Континентального Кубка – там выступит сборная России из-за отмены ЭКМ в Лиллехаммере.
  • Черноусов – бронзовый призер марафона на Олимпиаде в Сочи. Он женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин.

Черноусов теперь швейцарец. 3 месяца он был чемпионом Сочи, а в России его считали информатором ВАДА

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