Ранее Сергей Устюгов не попал в состав сборной России на первый этап Кубка мира. Сначала предполагалось, что дело в слабых результатах: на коньковой гонке национального отбора Устюгов стал лишь 30-м и отстал от победителя почти на две минуты. Еще Устюгов пропустил гонку классикой, которая прошла 21 ноября.

«Если вкратце, то я переболел коронавирусом на сборе в итальянском Валь Сеналесе во второй половине октября, и, к сожалению, для моего организма последствия болезни оказались довольно суровыми. Настолько суровыми, что я даже на данный момент не могу до конца прийти в себя.



Организмы у всех разные, друзья, и реакция тоже разная. Так получилось, что мой организм переносит последствия болезни таким образом. Я пробовал тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все мои попытки были, к сожалению, тщетны. Мой организм отказывался адекватно воспринимать предлагаемую нагрузку, и каждый раз я сваливался в яму.



Мы совместно с тренером решили сделать перерыв, пройти специальное обследование. В данный момент я уже начал потихоньку тренироваться, и, слава богу, мое состояние, хоть и маленькими шажками, но стабилизируется. Надеюсь, в ближайшем будущем я присоединись к команде и начну полноценно тренироваться», – написал Устюгов в инстаграме.