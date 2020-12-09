Норвежский лыжник Ховард Таугбель остался недоволен решением федерации снять команду с Кубка мира.
По его словам, из-за этого он лишится возможных призовых и останется без выплат от поставщика лыж, которые зависят от результатов. Таугбель заявил, что в паузе между соревнованиями будет жить на деньги девушки.
Тур де Ски
Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски»-2021
«Она хорошо зарабатывает, так что буду жить на ее деньги и надеяться, что все наладится», – цитирует спортсмена NRK.
- Помимо Кубка мира, сборная Норвегии также снялась с «Тер де Ски».
- Примеру норвежцев последовали команды Швеции и Финляндии.
Тур де Ски
«Тур де Ски» пройдет по плану, несмотря на протесты Норвегии
Лыжные гонки
«Кололи во все места». Новые откровения Резцовой о приеме допинга