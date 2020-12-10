Шведский лыжник Макс Новак дисквалифицирован за ставку на гонку с собственным участием.

24-летний спортсмен 20 ноября выиграл гонку на 15 километров классикой в Бруксвалларне – она проходила под эгидой FIS. После финиша Новак рассказал в интервью, что поставил на результат и назвал победителем Вильяма Поромяа, который в итоге занял второе место. Он не знал, что FIS запрещает лыжникам ставки на гонки.

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«Это распространено среди лыжников, руководителей и прочих людей, имеющих отношение к федерации. Так что я играл, не зная, что совершаю ошибку. Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире», – заявил Новак позже в комментарии Expressen.

9 декабря лыжная ассоциация Швеции дисквалифицировала лыжника на один месяц – решение огласили в официальном пресс-релизе.

Новак всего один раз привлекался к выступлению на Кубке мира.

Лыжник специализируется на длинных дистанциях и выступает в престижной марафонской серии Visma Ski Classics. Лучшее место – четвертое.

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