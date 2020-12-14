Из-за пандемии коронавируса и скомканного спортивного 2020-го в Швейцарии решили наградить не спортсмена года, а лучшего спортсмена практически за всю историю спорта – за последние 70 лет.
Голосование убедительно выиграл теннисист Роджер Федерер – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион в парном разряде. 39-летний Федерер набрал примерно половину голосов и уверенно забрал награду. Второе место и 12,8 процента голосов – у лыжника Дарио Колоньи, четырехкратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира. Третий – экс-горнолыжник Пирмин Цурбригген с 11,9 процента голосов.
Итоги премии приводит Bluewin.ch.
«Какая честь! Горжусь своим вторым местом!», – написал 34-летний Колонья и выложил совместное фото двух легенд швейцарского спорта.
- Федерер не играл с Australian Open-2020 из-за травмы. Он планирует возвращение к АО-2021.
- Колонья побеждал на трех Олимпиадах подряд, 13 декабря занял 14-е место на домашнем этапе Кубка мира в Давосе.