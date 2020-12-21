«Если говорить глобально, то всей команде можно поставить четверку. Есть те, кто меня больше порадовал, и есть те, кто огорчил. Радуют, в первую очередь, мамы, которые вернулись в команду после декрета. Что касается нашего лидера Натальи Непряевой, то она меня больше пока разочаровывает.

Понятно, что она долго входит в форму, разбегается. Но есть моменты, когда я вижу, что она себя бережет. Этого быть просто не должно. Она должна бороться за золото. У нее мотор – она настоящая машина. Может быть, влюбится в кого-то – и что-то произойдет. Она – единственная в нашей команде, кто может бороться на равных с Терезой Йохауг», – цитирует Вяльбе Sportbox.