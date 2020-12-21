Суд Осло приговорил двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга к семи месяцам тюрьмы за хранение наркотиков.

Также норвежец пожизненно лишен водительских прав. Он не стал возражать против приговора, отмечает NRK.

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В середине августа Нортуг сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. После этого полиция обнаружила в его доме кокаин.

В итоге анализ крови показал, что бывший спортсмен не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, поэтому дело рассматривали только по статье хранения наркотиков.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года.

В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу.

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