Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нуртуг приговорен к реальному сроку – он отбудет семь месяцев тюремного заключения за хранение наркотиков и безрассудную езду. Также у него пожизненно изъяли водительские права. 34-летний лыжник, уже завершивший карьеру – бывалый уголовник: в 2014-м он уже отсидел 50 суток за пьяное вождение, но под домашним арестом с отслеживающим браслетом. Теперь придется знакомиться с настоящей тюрьмой.

14 августа в инстаграме Петтера появилось пронзительное послание. Его драматичное фото в черно-белых тонах сопровождала подпись-признание:

Лыжные гонки С Нуртуга сняли обвинения в вождении под наркотиками 02/09/2020 В 12:33

«Я совершил большую ошибку. Вчера вечером меня на большой скорости остановила полиция. Я слишком быстро ехал. Полиция нашла у меня дома небольшое количество наркотиков, речь идет о кокаине. Я отчаянно боюсь будущего, мне невероятно жаль всех тех, кого я опять разочаровал. Знаю, что возбудят уголовное дело. Я возьму на себя ответственность».

Петтер Нуртуг Фото: Imago

Том Сэндберг из Восточного полицейского округа подтвердил журналистам, что Нуртуг был остановлен на скорости 168 км/ч в зоне, где разрешено ехать максимум 110.

«Заведено уголовное дело, идет расследование, – объяснила Силье Бергсхольм из прокуратуры. – Ему предъявят обвинение и лишат водительских прав. Также ему придется явиться в суд. Предварительный срок назвать сложно – возможно, что-то добавится за вождение под воздействием наркотиков. Чем больше их содержание, тем строже наказание».

Позже стало известно, что полиция обнаружила в доме Нуртуга десять граммов кокаина (позже в материалах уголовного дела фигурировала цифра шесть) – это квалифицировали как хранение для личного пользования, а не для продажи. 21 августа Петтер собрал пресс-конференцию и заявил:

«У меня серьезные проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами, включая алкоголь и наркотики. Но я не воспринимал это всерьез и скрывал от окружающих. Я достиг дна и нуждаюсь в помощи».

Петтер Нуртуг Фото: Imago

Он добавил, что проблемы с наркотиками возникли после завершения карьеры – об уходе лыжник заявил в декабре 2019 года, но по факту закончил раньше. Кокаин и другие вещества Нуртуг употреблял во время отвязных вечеринок, два пика пришлись на лето 2019-го и 2020-го. Также Петтер озвучил дополнительную подробность нынешнего дела: он не только ехал с недопустимой скоростью, но и зачем-то снимал это на видео. Ролик приобщили к уголовному делу как улику.

2 сентября пришли результаты экспертизы, и с Нуртуга сняли часть обвинений. Анализ слюны выявил, что он не находился в состоянии наркотического опьянения, когда превысил скорость. Остались статьи за нарушение скоростного режима и хранение наркотиков. Вердикт пообещали вынести до Рождества – что и произошло.

Суд состоялся 21 декабря, Нуртуг присоединился к заседанию по видеосвязи. По данным NRK, он находился в Трёнделаге. Судья Уле Кристен Эверберг начал с эпизода по превышению скорости.

– Я ехал, держа в правой руке мобильный телефон, – давал показания Нуртуг. – Другой я держался за руль.

– Вы говорите об инциденте, когда разогнались до 204 км/ч в зоне 80? Так?

– Верно.

– Вы знаете, что нельзя использовать мобильный телефон во время вождения?

– Да. Это халатность, такого не должно происходить.

В основном Петтер отвечал на вопросы кратко – иногда судье приходилось уточнять. Он обратил внимание на то, что в видео слышен голос Нуртуга. Экс-лыжник сказал, что не хотел бы об этом говорить, но судья с ним не согласился.

Петтер Нуртуг Фото: Getty Images

– Я просто комментирую происходящее. Зачем вдаваться в подробности?

– Вы говорите об унижении тех, кого обгоняете?

– Я говорю, что собираюсь обогнать их, и делаю это своего рода комментаторским голосом.

Согласно обвинительному заключению, Нуртуг превысил скорость на Jaguar F-type четырежды в три разных дня: 10 августа (203 км/ч при разрешенных 80), 12 августа (204 при разрешенных 80), 13 августа (168 и более 200 при разрешенных 80). За рулем он использовал мобильный телефон, снимая спидометр и дорогу.

«Он также несколько раз ехал по встречной полосе, постоянно записывая видео и комментируя собственные действия. Это представляло большую опасность для него самого и других участников дорожного движения», – цитирует протокол NRK.

Затем разбирали хранение наркотиков. Помимо 6 граммов кокаина и 0,6 грамма МДМА, в квартире нашли пять таблеток, содержащих наркотические вещества диазепам и алпразолам. Нуртуг подтвердил, что это были его препараты, и заявил, что после инцидента не употреблял наркотики, а напоследок утвердительно ответил на вопрос, признает ли вину.

Обвинение запросило восемь месяцев лишения свободы, адвокат Халвард Хелле надеялся, что срок скостят до полугода – в таком случае Нуртуг мог бы отбыть наказание дома с отслеживающим браслетом. Судья не согласился и назначил семь месяцев.

«Он мог получить травмы или погибнуть. С этим надо бороться. Отягощает тот факт, что обвиняемый уже был осужден за нарушение правил дорожного движения. Всего через год после того, как ему вернули водительские права, это произошло снова. Все указывает на то, что он ничего не извлек из первого приговора», – зачитал судья.

Нуртуг согласился с решением суда, но его адвокат посчитал приговор слишком суровым.

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