В сентябре олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков возглавил спринтерскую сборную Китая в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине. И уже накопил немало историй о работе в Азии.

«Бросилось в глаза то, что практически любой организационный вопрос решается буквально по щелчку пальца. Установить какое-то оборудование или проложить дорогу, где ее не было до этого – один-два дня и все готово.

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Например, есть роллерный хороший круг с качественным подъемом в гору, где мы катались летом. При спуске получается крутой поворот. Мы попросили увеличить радиус поворота. Буквально через пару дней залили новый асфальт и сделали все так как нужно. Это касается как мелких задач, так и больших вещей.

По большей части китайцы – роботы, из которых можно слепить что угодно. Но все же не нужно забывать, что это тоже живые люди, у них тоже есть слабости. Но в силу китайского характера они готовы идти на жертвы, делать из себя роботов, чтобы добыть результат.

Китайцы очень исполнительные. Тренер сказал, спортсмен сделал. Мы были как-то на одном сборе, где была китайская команда из провинции. Так там тренер реально ходил с палкой и бил их. Когда на это смотрел, думал, как же нам повезло с наставником. Он хотя бы нас не бьет.

Задумался, что бы я сделал, если бы меня тренер ударил? Я так понимаю, что для китайцев подобная история – часть жизни, одна из сторон воспитания. Нам это кажется диким, для них же – нормальная ситуация», – рассказал Крюков в интервью Sportbox.

Крюков – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в спринте, завершил карьеру в 2019 году.

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