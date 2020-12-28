Перед стартом олимпийского сезона-2013/14 мне по большому секрету написали: «Елена Валерьевна Вяльбе беременна! Только никому-никому!» Я сдержала слово, но сразу приятно удивилась – Елене Валерьевне было 45 лет. Лыжники готовились к домашним Играм, но на положение главы ФЛГР ничего не намекало: она не исчезала из медиапространства, активно критиковала Александра Легкова, его неспособность бегать эстафеты и отделившуюся тренировочную группу.

20 января 2014-го, менее чем за три недели до первой сочинской гонки у лыжников, Елена Вяльбе родила дочь – торжественное объявление появилось на сайте ФЛГР. Девочку назвали Варварой, и она стала третьим ребенком Елены Валерьевны. А что еще известно о личной жизни главной женщины в русских лыжах?

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Девичья фамилия бывшей лыжницы – Трубицына: именно с ней Елена начинала международную спортивную карьеру. В 1987-м 19-летняя девушка завоевала два золота юниорского чемпионата мира и в этот же год вышла замуж за эстонского коллегу Урмаса Вяльбе. С новой фамилией Лена дебютировала на Кубке мира, выиграла эстафету на этапе в Лахти, но олимпийскую мечту пришлось отложить – когда советские спортсменки брали медали Калгари-1988, Вяльбе нянчила сына Франца, который родился перед Олимпиадой в ноябре.

Впору вспомнить рассказ Анфисы Резцовой, которая рассказала, как тренеры вынудили ее сделать аборт и выступить на Играх – но взамен она выбила у государства квартиру. История Резцовой приключилась перед теми же Играми, и Вяльбе услышала от спорткомитета похожие слова.

«Конечно же, я слышала все эти разговоры. И время было советским, на меня пытались давить: «Подумай… У тебя впереди Олимпиада. Надо что-то делать». А у меня ни малейших сомнений не было в том, что я права и что между ребенком и карьерой не выбирают. К тому же известно очень много примеров, когда молодые девушки, чья первая беременность закончилась абортом, больше не смогли родить. Пожизненное одиночество, сломанная судьба и – самое невыносимое – осознание того, что все это было фактически сделано своими руками. В ноябре у меня родился Франц. Ему был всего месяц, а он уже поехал со мной на Красногорскую лыжню. Девчонки носили его на руках по раздевалке, а я бежала на трибуну смотреть гонку. Во время олимпийского отбора я стояла на лыжах, каталась вместе со сборной. Мне интересно было, как проходит отбор на Олимпиаду, и он проходил на моих глазах», – вспоминала Вяльбе, уже будучи трехкратной не только олимпийской чемпионкой, но и мамой.

Елена Вяльбе Фото: Imago

Брак с Урмасом Вяльбе просуществовал всего год – супруги развелись, Лена оставила фамилию мужа, так как ее уже знали в мире как Елену Вяльбе. Расставание было дружественным, а позже, в 2011-м, Урмас получил работу в сборной России по лыжным гонкам – возглавил сервис-бригаду.

«Елена Валерьевна… Нет, Леночка звала меня в сборную России еще год назад, – тепло рассказывал Урмас о назначении. – С Леной у нас очень хорошие отношения. Хотя прошло уже много лет, мы до сих пор общаемся почти каждый день. Как бы там ни было, но у нас общий ребенок, и мы обязаны поддерживать контакт хотя бы ради сына».

Елена Вяльбе на ЧМ-1997 Фото: Imago

В следующий раз Елена Вяльбе стала мамой в 2002 году, уже после завершения карьеры – на свет появилась дочь Полина. Перед Сочи-2014 – Варвара. О втором муже Елена Валерьевна не распространяется: известно, что его зовут Максим, он бизнесмен. И третий ребенок стал неожиданным – но оттого долгожданным.

«Не отказываться же от такого счастья, в самом деле? – прокомментировала Вяльбе, через две недели уже прилетев в Сочи на Олимпиаду. – Единственное, о чем я жалею, – о том, что не смогу побыть с Варей в первые недели после ее рождения. Но я надеюсь, когда дочка вырастет, она поймет меня и простит. Я же работу свою бросить сейчас не могу.

Я и сама о своей беременности узнала достаточно поздно, когда срок уже был приличным. Единственное, я надеялась, что рожу немножко пораньше. Я продолжала ездить на этапы Кубка мира, кто-то раньше заметил, кто-то позже. Но никто не испугался, включая министра спорта. Я сама поставила Виталия Леонтьевича Мутко в известность. Пришла к нему, все рассказала, но заверила, что на Олимпиаде моя личная жизнь никак не отразится. Министр отреагировал спокойно».

Это удивительная и нетипичная история, но внучка Елены Валерьевны – дочка Франца – старше собственной тети. «Двухлетняя племянница, моя внучка, уже пытается свою тетю нянчить, качает в коляске на кухне», – хвасталась Вяльбе.

Внучку зовут Ангелиной, и из-за внешнего сходства она исполнила роль знаменитой бабушки в байопике «Белый снег», который выйдет на экраны в феврале 2021-го. Ангелина сыграла Лену в восьмилетнем возрасте. «Она прекрасно справилась. Мы ведь похожи, в детстве я была примерно такой же», – рассказала Елена Валерьевна.

Жизнь президента ФЛГР – не только лыжи, хотя и сборников она называет своими детьми. Когда Елена Валерьевна наконец завела инстаграм, она стала делиться семейными фото и видео – танец как у Little Big стал хитом лыжного карантина.

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