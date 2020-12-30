Инцидент произошел на границе Швейцарии и Италии. Микроавтобус, в котором находились шесть человек, занесло на дороге, машина съехала на лед и застряла. Сообщается, что у одного из пассажиров сотрясение мозга и легкая травма головы, пострадавшие отказались от медицинской помощи. Тренер сборной Юрий Бородавко не подтвердил наличие повреждений.

«Никто не пострадал в ДТП, – сказал он «Р-Спорт». – Все нормально и хорошо. Все закончилось удачно для сервисеров. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. На место ДТП приехали пожарные и скорая, это стандартная процедура там. Все прошли медицинское обследование».