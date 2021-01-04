Перед Рождеством Йоханнес Клэбо заявлял, что ставит здоровье на первое место: норвежец сомневался в участии на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Тренер спринтерской сборной Норвегии Арильд Монсен сказал, что Йоханнес выступит на этапах Кубка мира в Лахти (23-24 января) и Фалуне (29-31 января). Монсен добавил, что у национальной сборной есть чартерные рейсы для поездки в Лахти, а в Фалун лыжники доберутся на машине.
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Для Kлэбо выступление в Лахти важно с точки зрения квалификации на скиатлон ЧМ, в Фалуне в приоритете спринт.
- После трех гонок (две победы и одно второе место) Большунов уверенно лидирует в общем зачете «Тур де Ски».
- Александр выиграл «Тур де Ски» в сезоне-2019/20.
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