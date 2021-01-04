Перед Рождеством Йоханнес Клэбо заявлял, что ставит здоровье на первое место: норвежец сомневался в участии на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Тренер спринтерской сборной Норвегии Арильд Монсен сказал, что Йоханнес выступит на этапах Кубка мира в Лахти (23-24 января) и Фалуне (29-31 января). Монсен добавил, что у национальной сборной есть чартерные рейсы для поездки в Лахти, а в Фалун лыжники доберутся на машине.