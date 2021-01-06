Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, выигравший 3 из 4 гонок на «Тур де Ски», поделился мнением о последних неудачах биатлонной сборной РФ.

– Я не могу залезть в головы других спортсменов. Но для меня соревнования это действительно праздник, и даже позавчера, когда был выходной, уже очень хотелось стартовать. Почему бы не сделать тур, где будут шесть гонок за шесть дней или семь за неделю? Посмотреть, как это будет без отдыха, кто на что способен.

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– И все же – почему лыжники бегут, а биатлонисты нет?

– Я не эксперт биатлона, делаю свою работу. Чтобы хорошо бежать, надо хорошо тренироваться летом. Даже больше, чем зимой, потому что в сезоне тренироваться некогда и именно в летний период нужно заложить базу, тот объем, который будет помогать тебе весь сезон.

– А если предложат перейти в биатлон?

– У меня еще здесь много нерешенных проблем, вот когда в лыжах будет все в порядке, – заявил Большунов в интервью «Матч ТВ».

Также Александр рассказал о травме своей девушки – лыжницы сборной России Анны Жеребятьевой:

«Это длится уже давно. У нее даже нога стала на полтора-два сантиметра короче, и когда она тренируется, делает интервальную работу классикой, то спину выключает, и она даже толкнуться ногой не может. И пока этому решения нет».

Большунов выиграл 3 гонки на стартовавшем 1 декабря «Тур де Ски», еще один старт он завершил вторым.

Также Александр лидирует в общем зачете и является действующим победителем Кубка мира.

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