Сборная Норвегии рискует остаться всего лишь с восемью лыжниками на Олимпийских играх 2022 года.

Норвежцы отказались участвовать в Кубке мира, и теперь их квота на Олимпиаде сократилась до 4 мужчин и 4 женщин. Максимальная квота при этом составляет 16 (8+8) спортсменов. Такой сейчас могут похвастаться Россия, США, Швеция, Германия, Италия и Китай (как страна-хозяйка Игр).