Сборная Норвегии рискует остаться всего лишь с восемью лыжниками на Олимпийских играх 2022 года.
Норвежцы отказались участвовать в Кубке мира, и теперь их квота на Олимпиаде сократилась до 4 мужчин и 4 женщин. Максимальная квота при этом составляет 16 (8+8) спортсменов. Такой сейчас могут похвастаться Россия, США, Швеция, Германия, Италия и Китай (как страна-хозяйка Игр).
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8 участников Норвегии действительно будет недостаточно, столько же в данный момент могли бы отправить на ОИ Латвия или Япония.
- Олимпиада в Пекине по планам должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.
- В начале года состоялся «Тур де Ски», общий зачет которого второй год подряд выиграл Александр Большунов.
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