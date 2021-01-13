Потенциальный переход лучшего российского лыжника Александра Большунова в биатлон – главная зимняя повестка после победы спортсмена на «Тур де Ски». Развивать ее начали еще по ходу многодневки, но активно завирусили на новой неделе, опросив родственников Александра и экспертов.

Неужели действительно есть предпосылки, и Россия потеряет топа в лыжах ради смутных перспектив в биатлоне? У Дениз Херманн получилось, но последний пример шведки Стины Нильссон не вдохновляет. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира в лыжах пока не только не демонстрирует хорошую стрельбу, но и потеряла ход. Хотелось бы успокоить – переход Большунова в биатлон не предвещает ничего.

Лыжные гонки «Он стреляет прекрасно». Отец Большунова – о переходе лыжника в биатлон ВЧЕРА В 09:20

Первое интервью о биатлоне появилось 6 января на «Матч ТВ». Разумеется, Александр заговорил об этом не сам: ему задал вопрос журналист Сергей Лисин. «Если предложат перейти в биатлон?» – спросил корреспондент. «У меня еще здесь много нерешенных проблем, вот когда в лыжах будет все порядке…» – со смехом ответил Большунов.

Александр Большунов на «Тур де Ски» Фото: Getty Images

Цель вопроса абсолютно понятна: «Матч ТВ» культивирует биатлон, и даже во время эфиров с «Тур де Ски» комментаторы упоминали параллельный и менее успешный вид спорта к месту и не к месту (особенно старался Илья Трифанов из команды Дмитрия Губерниева). Первоначальное интервью запустило логичную волну, и про «переход» Большунова в биатлон опросили разнообразных спикеров: олимпийского чемпиона Александра Легкова, вице-чемпиона Ванкувера-2010 Александра Панжинского, главу петербургской федерации биатлона Дмитрия Васильева.

Затем вопрос задали отцу Александра – Александру Большунову-старшему, и тот подогрел настроение любителей биатлона. «Давным-давно я ему говорил: «Сань, нужно в биатлон». Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие свое есть. Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось. Я ему говорил: «Сынок, добьешься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон». Этот разговор у нас был давно. Это жизнь, и по ее течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет», – рассказал мужчина.

Оказалось даже, что российские медиа читают зарубежные новостники. Материал под заголовком «Русская звезда может пойти по пути Стины» появился на Expressen. Там перепечатали фрагмент интервью Большунова-старшего и взяли комментарий у Себастьяна Самуэльссона – лучшего биатлониста Швеции, уверенного, что вся Россия сидит на допинге. «Добро пожаловать, это было бы здорово, – ответил швед. – Я действительно думаю, что ему стоит сменить вид спорта».

На самом деле разговоры о Большунове в биатлоне не имеют под собой каких-то реальных фактов. Запустившие волну журналисты умело воспользовались горячими темами, сложив успехи Александра и хайп вокруг безмедального (почти) биатлона. Именно такую точку зрения высказал Губерниев, использовав меткие сравнения:

«Я никак не пойму, зачем задавать Большунову вопросы о переходе в биатлон? Его папе? Экспертам?? Друзьям? Большунов – гений лыжных гонок! Там пусть и творит! Давайте еще Овечкину зададим? А как Месси может усилить биатлонную сборную Аргентины я вообще молчу!» – написал комментатор.

Все абсолютно правильно – только началось это именно с вопроса «Матч ТВ». Большунова стоит оставить лыжам, а биатлон – биатлону. Если Александр захочет сменить вид спорта, он заявит об этом сам, как Стина Нильссон, без искусственно созданного ажиотажа.

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