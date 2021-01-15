Спортивный врач Марк Шмидт, который считается главным фигурантом громкого дела о применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии и Австрии, приговорен к четыре годам и 10 месяцам лишения свободы.
Процесс прошел в окружном суде Мюнхена. Шмидту также запретили впредь на протяжении минимум трех лет заниматься профессиональной деятельностью, сообщило издание Der Spiegel.
Ранее врач, житель Эрфурта, признался в том, что с 2012 года давал запрещенные препараты спортсменам, прежде всего атлетам, занимающимся зимними видами спорта и велоспортом. Мужчина утверждал, что он «не получал прибыли от допинга». Кроме того, Шмидт считает, что угрозы для здоровья спортсменов не было.
- 27 февраля 2019 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам Макса Хауке и Доминика Балдауфа, эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также казахстанского лыжника Алексея Полторанина. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.
- Операция под названием «Кровопускание» проводилась совместно австрийскими и германскими силовиками. 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой тогда в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков.
- В ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта группировка, связанная с Марком Шмидтом. Преступники действовали из немецкого Эрфурта и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.
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