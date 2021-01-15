Спортивный врач Марк Шмидт, который считается главным фигурантом громкого дела о применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии и Австрии, приговорен к четыре годам и 10 месяцам лишения свободы.

Ранее врач, житель Эрфурта, признался в том, что с 2012 года давал запрещенные препараты спортсменам, прежде всего атлетам, занимающимся зимними видами спорта и велоспортом. Мужчина утверждал, что он «не получал прибыли от допинга». Кроме того, Шмидт считает, что угрозы для здоровья спортсменов не было.