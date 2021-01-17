Участники лыжного марафона Ла Диагонела в Швейцарии, который входит в серию Visma Ski Classics, пожаловались на обморожения и страшные мозоли, которые возникли после 60-километровой гонки по сильному морозу.
По словам комментаторов гонки Александра Легкова и Всеволода Соловьева, температура на старте опустилась ниже минус 20 градусов Цельсия. В марафонской серии, в отличие от стартов FIS, нет погодного ограничения – поэтому гонка состоялась. Жуткие мозоли на руках и ногах показали норвежец Андреас Нюгорд и шведка Бритта Йоханссон-Норгрен, обморожения – 48-летний олимпийский чемпион Андерс Окланд из Норвегии.
«Я еще хорошо отделалась, оказывается!» – написала лыжница профессиональной команды «Русская зима» Анастасия Власова.
- Марафон выиграли шведы Оскар Кардин и Йенни Ларссон. Мужчины и женщины бежали одинаковую дистанцию.
- Ермил Вокуев из России стал шестым, Максим Вылегжанин – 11-м.