Российский лыжник Сергей Устюгов возвращается на лыжню после перенсенного коронавируса. 17 января двукратный чемпион мира стал победителем мини-тура в рамках этапа Кубка России в Кирово-Чепецке.
28-летний Устюгов выиграл классический спринт, затем стал вторым на 15-километровой разделке классикой – победил Илья Порошкин. По итогам двух дней Сергей получил право стартовать первым в гонке преследования на 15 километром свободным стилем. Он уверенно развил преимущество и финишировал первым, выиграв у Владислава Вечканова 2 минуты 55 секунд.
Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что Устюгов вернется на Кубок мира и выступит на этапе в Фалуне (Швеция) 29-31 января.
«В Фалуне мы его ждем, это даже не обсуждается, это ясно. Там есть его профильная спринтерская дистанция, на которой он выиграл Кубок России. Он у нас универсал, поэтому, конечно, я хотела бы его видеть на первых местах и на других дистанциях. Я бы могла точно оценить форму Устюгова, если бы рядом с ним были наши спринтерские лидеры – Глеб Ретивых, Александр Большунов. Но этих ребят не было рядом с ним.
На самом деле, я очень рада, что Серега выиграл, некоторые забеги он очень круто выиграл. Я следила и слежу за ним, я рада, что он выходит из своей ямы. Надеюсь, что ему хватит физических и моральных сил быть вновь в строю, потому что мы никогда не списывали его со счетов, это один из лидеров нашей команды. Хотелось бы, чтобы этот лидер не потерялся», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
- В сезоне-2020/21 Устюгов не выступал на этапах Кубка мира.
- С 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) пройдет чемпионат мира.