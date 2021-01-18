Кажется, что чемпионат мира в Лахти был недавно: Сергей Устюгов вынес «Тур де Ски»-2017, а через полтора месяца приехал в Финляндию и подарил российским болельщикам незабываемый уикенд. Он перечеркнул очередную попытку Мартина Йонсруда Сундбю взять личное золото и разобрался с ним в скиатлоне (норвежец чуть споткнулся, но всем было ясно, кто сильнее), а в командном спринте на следующий день воспользовался удачей и проехал мимо столкнувшихся Эмиля Иверсена и Иво Нисканена, чей мемный номер навсегда вошел в историю лыжного спорта.

Устюгов стал рок-звездой. Он покорил не только Россию – на победном «Тур де Ски» его плотно окружали норвежские журналисты, и Сергей общался с ними – правда, через переводчика. После скиатлона на чемпионате мира пресс-конференция уже закончилась, Сундбю и бронзовый призер Финн Хоген Крог ушли из пресс-центра, а корреспонденты выстроились вокруг Устюгова и бомбардировали вопросами. Казалось, это только начало великой лыжной карьеры – даже не расцвет. Александр Большунов, нынешний лидер мировых лыж, на тот момент ни разу не бегал на Кубке мира.

Лыжные гонки Устюгов разгромно победил на Кубке России – он вернется на Кубок мира 20 ЧАСОВ НАЗАД

2018-й все перечеркнул, но дело наверняка не только в Олимпиаде, на которую Устюгова не пустили по непонятной причине, так ее и не озвучив. Сергей получил травму на старте сезона и финишировал только 23-м на многодневке в Руке, потом не стартовал в гору на последнем этапе «Тур де Ски» – в 2018-м был тот редкий случай супермногодневки, где России не оказалось на итоговом подиуме. После пропущенной Олимпиады Устюгов больше не вышел на старт международных гонок в сезоне-2017/18.

Сундбю, Устюгов, Крог Фото: Getty Images

В дальнейшем он оставался в топе – выигрывал отдельные гонки, становился вторым на «Тур де Ски» – но не впечатлял так, как в золотом 2017-м. Средние результаты упали, личных медалей на чемпионате мира в Зеефельде не было, а эстафетное золото Сергей проиграл Йоханнесу Клебо не на финише, что было бы объяснимо, а по ходу 10-километрового дистанционного этапа.

В марте 2020-го глава ФЛГР Елена Вяльбе забила тревогу и призвала Устюгова уйти из тренировочной группы Маркуса Крамера. Попутно Елена Валерьевна жестко раскритиковала лыжника, который заболел после поездки в Москву за американской визой и косвенно обвинил в этом тренерский штаб.

«У него слишком много отрицаний. То не хочу, это не буду. Если ты куда-то летишь, неужели сложно выполнить предписание врача и принимать противовирусные средства? Он отказался, заявил, что не будет этого делать. Тогда к кому претензии? К нам или к себе? Сергей нарушает командную дисциплину, часто появляется не в той одежде, что прописана в наших обязательствах. Появляется в других очках, мотивируя тем, что ему в выданных неудобно. Господи, да просто скажи, какие нужно, и мы решим вопрос. Возможно, многое изменится, если Устюгов сменит тренировочную группу. Год назад он отказался это сделать. Но если хочет возвращаться на топ-уровень, нужно решаться», – вот так жестко Вяльбе разнесла одного из лидеров команды.

Елена Вяльбе Фото: Imago

На самом деле, о тандеме Устюгова и Крамера в лыжных кулуарах рассуждают довольно часто. В октябре 2016-го, как раз перед самым успешным сезоном, Сергей покинул группу Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте. Швейцарец не был тренером, который писал планы Устюгову, а до него – Александру Легкову и Илье Черноусову. Все работали по записям Крамера, а Бургермайстер следил за их выполнением. И следил очень строго: лыжники выполняли ряд правил вплоть до обязательного совместного приема пищи. Легкова хватило до Олимпиады в Сочи – добившись исполнения мечты, он прекратил сотрудничество. Устюгов остался еще ненадолго.

Крамер, наконец официально получивший должность в сборной России, – очень либеральный европейский тренер и полная противоположность по-швейцарски точного Бургермайстра. Он прислушивается к спортсменам и часто уступает, что непривычно для российско-советской ментальности, где тренер должен отдавать приказания и отчасти даже пугать, а не быть добрым другом и поддержкой.

Кому-то подойдет философия Крамера, кому-то – Бургермайстера. Но самый успешный сезон-2017 Устюгов прошел после подготовки со строгим швейцарцем – та база была заложена с ним, а не с Крамером. Рето не позволял пропускать сборы, работать часть межсезонья на самоподготовке и корректировать планы. Маркус разрешал – поэтому и ковидным летом 2020-го Сергей часто тренировался дома. Когда команда собралась вместе, он занял 11-е место в контрольной тренировке на лыжероллерах и подозревал, какой будет реакция.

Маркус Крамер Фото: Getty Images

«Я знаю, что после сегодняшней контрольной вы будете придумывать разные истории, домыслы, связанные с моей самоподготовкой ну и, конечно, моими любимыми катаниями на квадроциклах. Но да ладно, не будем о грустном. Все идет в плановом режиме», – написал лыжник в инстаграме.

Дальнейшая история известна – на сборах в Италии Устюгов заболел коронавирусом, и последствия заражения не позволили в полную силу пробежать предсезонные гонки. У Сергея была личная квота на первые этапы Кубка мира, но лыжник не поехал в Руку занимать двадцатые места, а вернулся в Россию для полного восстановления.

«Кто бы что сейчас ни говорил о здоровье Сергея, но его основная проблема, на мой взгляд, – психология, – прокомментировал тренер молодежного состава Егор Сорин, который раньше работал аналитиком у Крамера. – Череда факторов, которые отразились на нем в последние два-три года: недопуск к Олимпиаде, какие-то травмы, которые случаются не только у него одного.

Сергей Устюгов Фото: Imago

Подготовка Сергея долгое время складывалась таким образом, что его постоянно уговаривали что-то делать: «Сережа, не стоит ехать домой, надо остаться в Европе, имеет смысл обратиться вот к этому специалисту...» А он постоянно сопротивлялся. И все чаще и чаще поступал так, как хочет. То же самое случилось летом, когда Сергея уговаривали приехать на сбор и начать тренироваться вместе со всеми, а он решил июнь-июль провести дома в Междуреченске рядом с семьей и дочкой. Сергей в этом плане довольно свободолюбивый человек, которого периодически захлестывают эмоции. С другой стороны, в этом тоже его сила».

В январе Устюгов наконец-то вернулся на лыжню и приехал в Кирово-Чепецк на этап Кубка России. Он выиграл классический спринт, уступил Илье Порошкину в классической разделке и с заведомым преимуществом взял коньковый пасьют. Сергей возвращается на Кубок мира – он выступит в Лахти и Фалуне. А 23 февраля начнется чемпионат мира, где он нужен в полном здравии.

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