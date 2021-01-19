В воскресенье, 17 января, мир шокировали лыжники-марафонцы, выложившие фото обмороженных конечностей после гонки на 60 километров в Швейцарии. Ла Диагонела в рамках серии Visma Ski Classics проходила в аномальных условиях при температуре ниже 20 градусов. Сообщается, что в некоторых местах трассы температура опускалась до минус 28.

На фотографиях также были видны мозоли, в реальности оказавшиеся волдырями, которые образовываются при второй стадии обморожения. Это объяснил Ойстейн Андерсен – врач сборной Норвегии по лыжным гонкам. Сам он никогда не лечил уровень обморожения, выше второго.

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«Третий – это уже серьезная подкожная травма. Кожа может никогда не стать такой, как раньше, получить обморожение повторно будет легче, а за ним – необратимое повреждение тканей», – сказал доктор в комментарии NRK.

По последним сообщениям, некоторые спортсмены оказались в больнице. Самые тяжелые обморожения получил 22-летний француз Томас Жоли – у него диагностировали обморожение четырех пальцев третьей степени и одного – второй. Его товарищи по профессиональной команде также были госпитализированы во Франции.

«Врачи говорят, я больше не смогу кататься на лыжах в этом сезоне. Трое из нас в больнице. Я считаю, что решение жюри о проведении гонки было неправильным. Это подвергло нас опасности. Теперь мне потребуется много времени, чтобы полностью восстановить чувствительность на кончиках пальцев. Я не должен подвергать их воздействию холода в течение следующих трех месяцев.

Чувствовать пальцы я перестал сразу после старта, а после 50 километров заболела голова. Меня вырвало, с гонки пришлось сойти. Обидно, потому что летом мы многим жертвовали, чтобы оказаться здесь. Получается, нас должны были остановить организаторы», – считает Жоли.

В больницу попал и серебряный призер гонки, норвежец Андреас Нюгорд – действующий победитель общего зачета марафонской серии. У него распухли пальцы, лыжник рассказал о невыносимой боли и назвал это худшими часами в жизни. Также за медицинской помощью обратилась шведка Бритта Йоханссон-Норгрен – двукратный призер чемпионатов мира в эстафете. Она поделилась ужасающей фотографией опухших ног.

Что думают организаторы?

Генеральный директор Visma Ski Classics Дэвид Нильссон сожалеет о страданиях лыжников, но, как и всякий руководитель, не признает фатальную ошибку. Его речь – образец дипломатичности в негативном смысле. Нильссон объяснил правила: перед стартом температура регистрируется на нескольких участках трассы. Если замеры фиксируют холоднее минус 25 градусов, жюри вправе внести изменения – от переноса старта и предоставления лыжникам большего числа одежды до полной отмены.

Андреас Нюгорд на Ла Диагонела Фото: Instagram

«Очень грустно за всех, кто получил травмы. Но правила ясны, и я считаю, что жюри поступило правильно. Важно, чтобы и лыжники адаптировали одежду и экипировку к погодным условиям. У нас давно не было так холодно, так что, возможно, не все были полностью к этому готовы», – заявил Нильссон.

Он также прокомментировал данные журналистов о температуре минус 28. «У нас таких показателей не было, но, возможно, холодные места все-таки присутствовали».

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