Участники лыжного марафона Ла Диагонела в Швейцарии, который входит в серию Visma Ski Classics, пожаловались на обморожения и страшные мозоли, которые возникли после 60-километровой гонки по сильному морозу.

Гонка проходила в аномальных условиях при температуре ниже 20 градусов. Сообщается, что в некоторых местах трассы температура опускалась до минус 28.

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Для двух лыжников все может закончиться максимально плохо. Диагноз шведского спортсмена Михаэля Эклёфа – некроз, он может потерять палец на ноге.

«В голове много мыслей. Главная – что будет, если я потеряю палец. Врачи говорят, что не знают, смогут ли сохранить его. Возможно, он загниет. Время покажет. Если я его не потеряю, будет хорошо. Сейчас я чувствую сильную боль и даже не могу надеть обувь», – цитирует Эклёфа NRK. Вот жуткий кадр его травмы.

Немец Патрик Оттилингер тоже в тяжелой ситуации – он может потерять два пальца на руке.

«Не чувствую их, один из пальцев синий. Врачи сказали: единственное, что я могу сейчас сделать – пытаться их отогреть и немного активизировать. И верить, что в конце концов они вернутся к жизни», – сказал Оттилингер.

Марафон выиграли шведы Оскар Кардин и Йенни Ларссон. Мужчины и женщины бежали одинаковую дистанцию.

Ермил Вокуев из России стал шестым, Максим Вылегжанин – 11-м.

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