Чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин рассказал об участии в 60-километровом марафоне Ла Диагонела, на котором многие лыжники получили обморожения вплоть до угрозы ампутации пальцев рук и ног.

«Сильно не пострадал, слегка обморозил щеки и нос», – написал 38-летний Вылегжанин и добавил, что в следующий раз выйдет на старт марафона Тоблах – Кортина (42 километра) 23 января. Лыжник выступает за профессиональную команду «Русская зима».

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  • Вылегжанин занял на Ла Диагонела 11-е место.
  • В составе сборной России спортсмен стал чемпионом мира и завоевал три серебряных медали Сочи-2014.

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