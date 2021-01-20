Чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин рассказал об участии в 60-километровом марафоне Ла Диагонела, на котором многие лыжники получили обморожения вплоть до угрозы ампутации пальцев рук и ног.

«Сильно не пострадал, слегка обморозил щеки и нос», – написал 38-летний Вылегжанин и добавил, что в следующий раз выйдет на старт марафона Тоблах – Кортина (42 километра) 23 января. Лыжник выступает за профессиональную команду «Русская зима».