Александру 37, он уже завершил карьеру, но сохраняет спортивную форму, иногда выходя на старт профессиональных марафонов. «Саша, аккуратнее ходи по улицам. Слишком красивый. Опасно», – журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов также оценил публикацию.