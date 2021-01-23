Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выложил новое фото в инстаграме, поразив подписчиков размером бицепсов.

Александру 37, он уже завершил карьеру, но сохраняет спортивную форму, иногда выходя на старт профессиональных марафонов. «Саша, аккуратнее ходи по улицам. Слишком красивый. Опасно», – журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов также оценил публикацию.

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  • Легков имеет золото и серебро Олимпийских игр, а также серебро и бронзу чемпионатов мира.
  • В апреле 2018 года объявил о завершении карьеры.

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