Погиб Николай Чеботько – бронзоый призер чемпионата мира по лыжным гонкам из Казахстана.

О трагедии сообщила национальная федерация. Чеботько погиб в результате несчастного случая в 38 лет. После сезона-2020/21 Николай планировал закончить спортивную карьеру и стать старшим тренером молодежной команды Акмолинской области.

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  • Чеботько – бронзовый призер командного спринта на ЧМ-2013, он завоевал медаль в дуэте с Алексеем Полтораниным.
  • В 2012 году стал победителем этапа Кубка мира, выиграв командный спринт в Квебеке с Денисом Волоткой.

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