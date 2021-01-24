Погиб Николай Чеботько – бронзоый призер чемпионата мира по лыжным гонкам из Казахстана.

О трагедии сообщила национальная федерация. Чеботько погиб в результате несчастного случая в 38 лет. После сезона-2020/21 Николай планировал закончить спортивную карьеру и стать старшим тренером молодежной команды Акмолинской области.