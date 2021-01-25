Финский лыжник Йони Мяки избежал перелома руки в столкновении с Александром Большуновым после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти и не будет подавать заявление в полицию.
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Федерации лыжного спорта Финляндии.
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Дело Большунова расследуют в финской полиции. Что об этом известно?
В тоже время финская сторона подала запрос в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой дать оценку действиям Большунова и рассмотреть возможность дополнительного наказания для российского спортсмена.
- Эстафета прошла в воскресенье и завершилась победой сборной Норвегии, второй стала команда Финляндии.
- Мяки перекрыл створ Александру Большунову, в ответ российский лыжник толкнул соперника после финиша.
- Команда Большунова была дисквалифицирована, третье место досталось другой четверке сборной России.
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