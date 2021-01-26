Поведение Александра Большунова в эстафете вознесло лыжи куда-то на небывалый прежде уровень медийности. Дерзкую выходку комментируют по всему миру, а в России высказались люди, далекие от лыжных гонок и даже спортивного чиновничества: Татьяна Тарасова, Ирина Роднина. Такими темпами скоро опросят Алену Леонову – вице-чемпионку мира по фигурному катанию 2012 года, которая сейчас подалась в эксперты.

Кажется, надо радоваться: лыжи наконец дали шоу, по уровню отдачи и упоминаемости догнавшее фигурку, биатлон и футбол. Дали шоу не с помощью острых высказываний норвежцев – в центре событий Большунов, лидер Кубка мира и действующий обладатель «БХГ». Но радоваться не получается. В первую очередь потому, что спорт – как раз-таки шоу, даже если это боевые искусства.

Лахти Большунов и Вяльбе извинились перед финским лыжником 3 ЧАСА НАЗАД

Российские лыжники об этом забывают или вообще не в курсе. В Лахти неправомерно решал вопросы с финном Большунов – дважды замахнулся в его сторону палкой прямо на трассе (и чудом не попал), а потом намеренно въехал в него на финише. Алексей Червоткин тоже рванулся было в сторону финнов, но ситуация успокоилась. Еще один драчун-рецидивист – Сергей Устюгов: кроме стычки с Клебо на ЧМ-2019, он стучал по голове Хаттестада и наезжал на Хелльнера.

Александр Большунов в эстафете Фото: Imago

Парни воспринимают спорт как войну, а это не так. Это что угодно, но не война. Отчасти шоу – как уже упоминалось. Отчасти игра по правилам – иногда странным, но все же в рамках. Или средство зарабатывания денег. Развлечение. Элитный спорт вошел в современную массовую культуру и перестал быть главным показателем здоровья нации. Спорт – то, что включают по телевизору между политическим ток-шоу и сериалом. И будут радоваться за собственные эмоции, а не за мнимый престиж страны.

Например, вот слова отца Большунова – Александра Большунова-старшего. Он рассказывает, как осенью Саша поехал в Европу на соревнования. «Он заезжал домой перед началом сезона, буквально на один день, решал вопрос с лыжами. Потом собрал вещи, зима же, и поехал защищать нашу страну». Звучит точь-в-точь как будто Большунов отправляется с оружием в горячую точку защищать Россию от иностранного вторжения. Но по факту он едет на работу – просто она у него особенная. Едет заниматься любимым делом. Почему же нужно с кем-то воевать в прямом смысле?

Разумеется, соперничество – неотъемлемая и важнейшая часть спорта XXI века. Норвежские лыжники, избравшие запасным местом для сражений медиа, тоже не всегда выглядят умно и смешно. «Россия всех громила, а сейчас вернулись мы. И показали, что тоже не так уж плохи. Прекрасное чувство. Четыре хороших этапа – и мы просто ссым на всех остальных», – заявил победитель лахтинского скиатлона Эмиль Иверсен. Уж простите – не хотелось использовать это слово в тексте – но для наглядности все же стоит.

Эмиль Иверсен Фото: Getty Images

Выглядит отвратительно, но все же слова Иверсена не несут физической угрозы травмировать соперника. Это трешток – еще один неотъемлемый элемент современного спорта, из смешанных единоборств добравшийся до других видов. Он прочно обосновался даже в фигурке – почему его не должно быть в более брутальных лыжах? Словесно уколоть соперника, спровоцировать, разгорячить. За это можно и нужно требовать ответа – но доказывать неправоту хама Иверсена стоит на соревнованиях. Без помощи кулаков и неспортивной агрессии, а лыжные палки использовать только для того, чтобы отталкиваться ими от снега. Последствия за драку и членовредительство могут быть серьезными с финансовой и репутационной точки зрения. Западный мир не привык решать дело кулаками: отсюда – обращение двух возмущенных финских граждан в полицию.

Большунов, Устюгов, Червоткин – образы суровых русских парней, которых в иностранной прессе стереотипно зовут медведями. Теперь к ним прилепилась наклейка агрессоров. Они не сильны в медиа-пикировке – такой менталитет. Но отвечайте результатами, если хочется быть строгими и монолитными. Уголовник Петтер Нуртуг – не лучший пример, временами он бесил и раздражал, но от его перфомансов на лыжне никто хотя бы не страдал физически. А иногда штрафные секунды добавляли и ему.

Лучший пример лыжника, которого уважают абсолютно все – швейцарец Дарио Колонья. Он может показаться невероятно скучным, но его любят тролли-норвежцы, задиры-русские и остальные. Колонья – четырехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира (все медали – индивидуальные), многократный обладатель «БХГ» и победитель «Тур де Ски». Он не машет на соперников палками, не наезжает на них после финиша и не говорит в интервью, что будет на них ссать (еще раз извините за лексику). Такая модель поведения – молчать и побеждать на лыжне – идеал для немногословной сборной России.

Дарио Колонья Фото: Getty Images

Чтобы не заканчивать похабными высказываниями Иверсена, подведем черту словами его соотечественника – норвежского журналиста Лейфа Велхавена. Он был поэтичен и вспомнил русскую классику.

«Преступление без наказания – невероятный исход после того, как Александр Большунов потерял голову во время и после эстафеты в финских лесах. Теперь об инциденте на лыжном стадионе сообщили полиции: соотечественник Федора Достоевского не смог обыграть Финна Йони Мяки, а потом пнул его после финиша». Сравнения с Раскольниковым – так себе репутация. Хватит воевать! Официальные извинения от Большунова и Вяльбе были лучшим решением.

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