Финский юрист рассказал, какое наказание может грозить российскому лыжнику Александру Большунову после обращения двух финских граждан в полицию. Спортсмен на финише эстафеты в Лахти замахнулся палкой на финского соперника Йони Мяки, а после гонки намеренно въехал в него.

«Поскольку Большунов толкнул своего соперника Мяки после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осужден за нападение согласно Раздела 5 главы 21, то ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

Лыжные гонки Спорт не война. Русские лыжники должны это запомнить ЧАС НАЗАД

Перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с Разделом 5 Главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой или средней степени тяжести.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы», – цитирует Оскара Линдберга «Матч ТВ».

Первую команду России дисквалифицировали за неспортивное поведение Большунова, на третье место поднялась вторая русская команда, за которую финишировал Сергей Устюгов.

Финская полиция подтвердила факт получения заявления, но не стала задерживать Большунова – он отправился в Швецию для участия в следующем этапе Кубка мира.

Лахти Большунов и Вяльбе извинились перед финским лыжником 6 ЧАСОВ НАЗАД