По данным Err.ee , казахстанец Алексей Полторанин скрывался под ником «Эйнштейн», Карела Таммярва называли «Принц Чарльз», Алго Кярп пользовался именем «Макс», Андреас Веерпалу – «Андрей». Врача Марка Шмидта называли «Дэвид Новак», а тренера эстонцев и Полторанина Мати Алавер брутально – «Генерал» или «Тренер». Также в почте фигурирровали никнеймы «Роджер Федерер» и «Лука Модрич».

Эстонский прокурор Таави Перн заявил, что вычитал о похожей схеме в книге Лэнса Армстронга: «Прежде чем отправить уголовное дело в суд и получить материалы, я прочитал книгу о схеме допинга Лэнса Армстронга, и у меня возникло чувство дежавю, потому что попытки сокрытия и использования псевдонимов были такими же, как в схеме Лэнса».