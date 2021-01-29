Шведский лыжник Калле Халварссон рассказал, как столкнулся с тяжелым обморожением во время гонки по сильному морозу. Он комментировал инцидент на марафоне Ла Диагонела, где участники получили обморожения конечностей, и поделился своей историей.

«Это худшее, что я пережил. Однажды в Финляндии было очень холодно, у меня не замерзли пальцы на ногах, но замерзло кое-что другое. Было действительно плохо. Я даже подумал, не стоит ли бросить занятия лыжами. Это произошло во время соревнований, я едва добрался до финиша. Было невероятно холодно», – цитирует 31-летнего Халварссона Aftonbladet. Издание уточняет, что лыжник имел в виду «кое-что между ног».