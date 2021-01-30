Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Александр Грушин прокомментировал инцидент на финише эстафеты в Лахти и усомнился в том, что Александру Большунову по финским законам грозит уголовное преследование.
«Не думаю, что до этого дойдет, если честно. Ну неужто все потеряли способность объективно воспринимать происходящее? Это же спорт, эмоции. В единоборствах люди вообще друг другу морды бьют. Что теперь, после каждого поединка разбирательства в судах устраивать? Хотя в целом ситуация крайне неприятная. Большунов – единственный спортсмен в нашей сборной, кто реально способен бороться на чемпионате мира с норвежцами. А сейчас, получается, он вынужден думать совершенно о другом», – цитирует 75-летнего Грушина RT.
- На последнем этапе эстафеты финн Йони Мяки по правилам перекрыл Большунову финишный коридор и выиграл борьбу за второе место. Александр дважды замахнулся на соперника палкой, а после финиша въехал в него.
- Первую команду России дисквалифицировали за неспортивное поведение Большунова, на третье место понялась вторая русская команда, за которую финишировал Сергей Устюгов.
- Финская полиция начала расследование по заявлению двух граждан.