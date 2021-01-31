Лыжники и лыжницы вышли в медицинских масках на старт 70-километрового марафона Марчалонга, который проходит в Италии в рамках серии Visma Ski Classics.

Первыми гонку начали мужчины, через пять минут в стартовом городке собрались женщины, которым предстояло пройти ту же дистанцию. До начала марафона все стояли в масках, соблюдая коронавирусный протокол. Перед уходом на лыжню спортсмены сняли средства индивидуальной защиты.