Наталья Непряева упала и сошла с дистанции во время гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в Фалуне. Медицинское обследование показало, что у девушки сломаны две кости руки. Точный диагноз – закрытый неосложненный винтообразный перелом диафизов третьей и четвертой пястных костей правой кисти со смещением отломков.

О сроках восстановления лидера сборной России рассказала Валентина Калантырская – руководитель Центра микрохирургии кисти ЦКБ Святителя Алексия.

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«Если бы Непряева не была спортсменкой, мы проводили бы операцию иначе: скрепили бы отломки не пластинами, а винтами. При длинной плоскости перелома технология предполагает именно это. Но так как очевидно, что Наташа будет нагружать руку не как обычный человек, а в гораздо большей степени, для более прочной и надежной фиксации было решено скреплять сломанные кости пластинами. Это позволяет человеку гораздо быстрее вернуться в строй.

Наши общие рекомендации – три недели иммобилизации. То есть все это время пациенту предписывается не снимать фиксирующую лонгету. Но в данном случае после того, как спадет послеоперационный отек и пройдет болевой синдром, а на это уйдет от пяти до семи дней, Наташа сможет начать заниматься общефизической подготовкой и потихоньку нагружать руку.

То есть в строй она должна вернуться гораздо раньше, нежели обычный человек. Анатомия кисти полностью восстановлена, репозиция кости проведена идеально, и мы надеемся, что восстановление пойдет без осложнений. Понятно, что весь процесс будет контролироваться врачами сборной. Все рекомендации они от нас получили: какие нужно принимать препараты, витамины и так далее», – приводит слова Калантырской RT.

Непряева вернется в расположение сборной России уже 1 февраля. Но ее участие на ЧМ остается под вопросом.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

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