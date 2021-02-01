Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал инцидент между Александром Большуновым и финном Йони Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Он сравнил инцидент спортсменов между собственным столкновением с Йоханнесом Клебо на ЧМ-2019.

– Вспоминая Лахти, где вы вернулись на КМ, что вам сказал Александр Большунов после финиша эстафеты?

Фалун Большунов заткнул Иверсена. С падением поверг Норвегию ВЧЕРА В 17:59

– Я спросил: «Саня, ну что, как?», а он ответил, если смягчать выражения: «Все не очень хорошо», и, улыбаясь мне, прошел дальше.

– Вы же не видели эту ситуацию на финише, так как были еще на дистанции?

– Да, я не видел, приехал, смотрю – какая-то потасовка, но не обратил внимания, затем все разошлись. Сломанное крепление у Саши видел сразу, еще подумал, что что-то, наверное, случилось, но опять же значения не придал. Это спорт, это эмоции, они должны быть до финишной черты, после нее надо все равно как-то… [сдерживаться].

– У вас с Клебо тоже был инцидент в Зеефельде.

– Ну, у нас по сравнению с Александром и финном было так… в шутку. Ничего особо серьезного, – цитирует 28-летнего Устюгова «Матч ТВ».

В Лахти команда Большунова заняла третье место, но была дисквалифицирована за неспортивное поведение Александра: тот дважды раскрутил палку в сторону финского соперника, а после финиша въехал в него.

Третье место досталось команде, за которую финишировал Устюгов.

Лыжные гонки «Там вообще морды бьют». Экс-тренер сборной сравнил лыжи с MMA ВЧЕРА В 13:56