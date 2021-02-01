В конце января Александр Большунов влип в скандал: на последнем этапе эстафеты Йони Мяки по правилам перекрыл российскому лыжнику финишный коридор и выиграл борьбу за второе место. Александр дважды замахнулся на соперника палкой, а после финиша въехал в него.

Поведение Большунова возмутило канадского лыжника Девона Кершоу. «Виноват там был россиянин – на 100 процентов. Большунов был в ярости после той гонки. Александр потерял голову и как безумец начал махать палкой», – сказал Кершоу.

Фалун «Да ты ****** [фигачил] так!» Ретивых – Устюгову после спринта 11 ЧАСОВ НАЗАД

Но спустя некоторое время настроение канадца резко изменилось. Критика обрушилась уже в его адрес.

«Я получаю множество гневных писем от российских болельщиков после того, как резко отозвался о Большунове. Прежде я с таким не сталкивался. И это лыжные гонки. Если честно, я даже слегка испугался. Это довольно мерзко.

Я не против, если кто-то вступает со мной в дискуссию, это весело. Но вряд ли такая реакция могла поступить, например, от болельщиков из Швеции, Норвегии, Канады», – цитирует Кершоу Faster Skier.

Ранее финский юрист сообщил, что Большунову может грозить до двух лет тюрьмы за инцидент с Мяки.

Александр извинился перед финским лыжником, который не подал заявление в прокуратуру.

Лыжные гонки Устюгов – о Большунове и Мяки: «У нас с Клебо было так, в шутку» 13 ЧАСОВ НАЗАД