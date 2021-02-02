В сезоне-2020/21 на лидирующих позициях в женском пелотоне все чаще появляются американки: в Давосе спринтерскую и дистанционную гонки сенсационно (пусть и без норвежек) вынесла Рози Бреннан, через несколько недель Джесси Диггинс убедительно выиграла супермногодневку «Тур де Ски». Затем Норвегия вернулась на международные трассы, но Америка снова была сильнее: в Фалуне Диггинс обыграла непобедимую Терезу Йохауг на ее коронной дистанции – коньковой десятке с раздельным стартом. В мужском протоколе в топ-10 тем временем тоже мелькали звездно-полосатые флаги.

Тех, кто слышал в лыжах только фамилии Большунова и Устюгова, наверняка удивили и озадачили американские успехи. Многие зрители пришли в лыжные гонки из биатлона, где российских побед стало в разы меньше, и пока не успели освоиться. В биатлоне Америка попадает в призы очень редко, а здесь это обычное дело. Прорыв американских лыж закономерен и последователен. Диггинс почти собрала неофициальный «Большой шлем»: у нее есть золото Олимпийских игр и чемпионата мира, а теперь и пирамидка за победу на «Тур де Ски». Сейчас она возглавляет общий зачет Кубка мира, чтобы впервые в истории привезти в США «Большой Хрустальный глобус».

Тур де Ски Непряева упала и стала шестой в спринте, первое место взяла словенка Лампич 04/01/2020 В 13:59

Но все началось не с нее, а с Киккан Рэндалл, которая в 2002 году выступила на домашней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Киккан было 20 лет, и она показала, мягко говоря, невыдающиеся результаты: 44-е место в спринте, 60-е – на дистанции. Примерно в те годы вместе с тренерами Рэндалл разработала долгосрочный 10-летний план стать первой американкой, которая выиграет олимпийскую медаль в лыжных гонках.

Киккан Рэндалл Фото: Getty Images

«Мы тщательно продумали, что нужно сделать, чтобы взять медаль Олимпиады. Начиная прямо с того 44-го места, на котором я финишировала в Солт-Лейк-Сити. Мы взяли этот уровень как точку отсчета и начали строить заново, перестраивать и строить опять, чтобы через десять лет я достигла этого уровня», – рассказывала Рэндалл. Ждать пришлось 16 лет, но это вряд ли расстроило целеустремленную лыжницу.

Киккан выросла на Аляске, где всегда были достойные условия для занятий зимним спортом. На лыжи ее поставил отец в раннем детстве – звучит нетипично для Америки: это, скорее, скандинавская или российско-советская история. Но придется в нее поверить. «Я отчетливо помню, как в пять лет впервые смотрела по телевизору Олимпиаду – Калгари-1988. Я сразу же решила, что хочу выступить на Играх. Но пока не думала, что нужно ехать туда именно в качестве лыжницы», – продолжила Рэндалл.

Она серьезно задумалась о лыжных гонках в 16 лет, познакомившись с тренером, который запускал лыжегоночную программу под названием «Золото 2002» с прицелом на Солт-Лейк. «Я была заинтригована тем, что ни одна американка никогда не приближалась к олимпийской медали в этом виде спорта. И сосредоточилась на лыжах. Я попала в юниорскую сборную, а потом наконец поехала на Олимпийские игры».

Киккан Рэндалл на ОИ-2002 Фото: Getty Images

На Кубке мира Рэндалл дебютировала лишь спустя три года – в 2005-м. Олимпиада-2006 в Турине была в разы успешнее – американка разменяла 44-е место в спринте на девятое: полуфинал. В декабре 2007-го она выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рыбинске, и эта гонка стала еще одной отправной точкой в ее карьере и продвижении американских лыж в принципе.

«В первые годы я была единственной американкой на Кубке мира. Мне очень не хватало партнеров по команде, и я настаивала на том, чтобы у нас появилась женская сборная по лыжным гонкам. Все началось с того, что некоторые талантливые молодые спортсменки провели вместе тренировочные сборы, а потом их стало намного больше. Благодаря нашему тренеру Мэтту Уиткомбу мы превратились в команду, которая не только преуспела на трассе, но и стала для каждой второй семьей», – поделилась Киккан Рэндалл.

Всего она добыла 11 кубковых побед и трижды подряд завоевала малый глобус в спринтерских дисциплинах. С медалями главных стартов не ладилось, пока в элитную лыжницу не выросла Джессика Диггинс – спортсменка на девять лет младше Рэндалл. Вместе они выиграли командный спринт на ЧМ-2013 в Валь-ди-Фьемме, а потом героически добыли в той же дисциплине золото Пхёнчхана-2018, когда никто не ждал. Рэндалл уже считалась возрастной спортсменкой, но не позволила соперницам отъехать на нечетных этапах. А Диггинс совершила чудо на финише, обойдя Стину Нильссон и Майкен Фаллу там, где никто бы на нее не поставил.

Киккан Рэндалл и Джесси Диггинс Фото: Getty Images

«Лыжи появились в моей жизни, когда я не умела ходить. Родители любили проводить время на природе – сажали меня в рюкзак и шли кататься, а я дергала папу за волосы и требовала ехать быстрее. Потом в течение шести лет я выступала за университетскую команду, обожала командную атмосферу и дух спортивного товарищества. Я узнала лыжи с соревновательной стороны и стала серьезно относиться к гонкам. Присоединилась к тренировочным программам и наконец стала тренироваться круглый год. Я поняла, что быть профессиональной спортсменкой – работа моей мечты, и решила пойти ва-банк. В 2011 году меня зачислили в сборную», – история Диггинс, рассказанная на ее официальном сайте.

Успех Рэндалл и Диггинс вдохновил на занятия лыжами новые поколения девчонок и мальчишек из Штатов. Киккан начинала со спринтов, а теперь американки выигрывают дистанционные гонки и многодневки. Мужские лыжи в Америке пока не настолько успешны, но развиваются столь же динамично. В 2018 году парни взяли серебро эстафеты на юниорском чемпионате мира, через год забрали титул, а в 2020-м защитили его.

Ключевое звено американского будущего – 20-летний лыжник с совсем не лыжной фамилией. Спортсмена зовут Гас Шумахер, и кроме эстафетных золотых медалей ЮЧМ он имеет личную, в классической разделке на 10 километров. Он превзошел российские, норвежские и шведские таланты, а в сезоне-2020/21 попал на Кубок мира и уже дважды побывал в десятке: как в гонке без норвежцев, так и с ними. Например, на разделке в Фалуне Гас обыграл Спицова, Белова и Устюгова, а еще – Дарио Колонью. Если бы Норвегия бойкотировала и этот этап, Шумахер бы стал четвертым вслед за Большуновым, Якимушкиным и Масгрейвом.

Надежда американских парней в спринте – ровесник Шумахера, Джеймс Клинтон Шунмейкер. Из-за похожего написания фамилий на латинице их часто путают. У Джеймса нет медалей ЮЧМ, но квалификации на Кубке мира он проходит весьма стабильно: только один раз из четырех был 35-м.

Американские лыжи – это студенческий спорт и море удовольствия. Женская сборная США проводила совместные тренировки с норвежками и шведками на Аляске и терпеливо набиралась опыта. Лыжи в США не стали и в ближайшем времени не станут религией: редкие этапы на американских трассах пока выглядят диковато и напоминают фильм в жанре кантри, а сборная проводит большую часть года в Европе. Это скорее группа энтузиастов, чем национальная команда в типичном понимании – но та группа энтузиастов, которая со временем добьется всех поставленных целей.

Другие тексты Валерии Кукалевой про лыжные гонки:

Тур де Ски Киккан Рэндалл выиграла пролог в Оберхофе 29/12/2012 В 17:04