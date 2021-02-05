Российский лыжник Александр Большунов второй раз подряд выиграет общий зачет Кубка мира и «Большой хрустальный глобус», так как ближайший преследователь Большунова Иван Якимушкин не примет участие в двух этапах КМ. Об этом сообщил тренер Якимушкина Олег Перевозчиков.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции. Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются», – приводит слова Перевозчикова РИА «Новости».

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Кроме Якимушкина, конкурентов у Большунова в борьбе за «Большой хрустальный глобус» не остается даже математически.

  • Александр Большунов не выступит на этапах Кубка мира в Ульрисехамне и Нове-Место.
  • Большунов является четырехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратным призером чемпионатов мира, а также двукратным победителем многодневки «Тур де Ски».

Больушнов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место, чтобы подготовиться к чемпионату мира

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