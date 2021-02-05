Российский лыжник Александр Большунов второй раз подряд выиграет общий зачет Кубка мира и «Большой хрустальный глобус», так как ближайший преследователь Большунова Иван Якимушкин не примет участие в двух этапах КМ. Об этом сообщил тренер Якимушкина Олег Перевозчиков.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции. Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются», – приводит слова Перевозчикова РИА «Новости».