Обладатель общего зачета Кубка мира-2020/21 стал известен в начале февраля – такого в новейшей истории лыжных гонок еще не было. Более чем за месяц до конца сезона Александр Большунов обеспечил второй подряд «Большой Хрустальный глобус».

Это стало окончательно ясно, когда Олег Перевозчиков – тренер идущего в общем зачете вторым Ивана Якимушкина – сообщил, что его ученик пропустит этапы Кубка мира в Ульрисехамне и Нове Место в целях подготовки к чемпионату мира. Стало ясно, что у Якимушкина нет даже теоретических шансов догнать Большунова – он уступает 839 баллов. В прошлом году преимущество над Йоханнесом Клебо составило всего 495 очков.

Лыжные гонки Большунов досрочно выиграл Кубок мира 12 ЧАСОВ НАЗАД

Ульрисехамн и Нове Место пропускают оба лыжника. А после чемпионата мира, который не идет в общий зачет, остается всего пять гонок, три из которых – мини-тур с половинчатыми очками. Поэтому поздравить Большунова можно уже сейчас – он стал единственным в России двукратным обладателем «БХГ», а по советским показателям сравнялся с Александром Завьяловым.

Александр Большунов и Иван Якмиушкин Фото: Imago

«Саша выиграл с огромным преимуществом, выиграл честно. В его победе не было никаких сомнений. Но впереди еще главный старт сезона – чемпионат мира. Надо сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира, главное – проявить себя там», – прокомментировал тренер Большунова Юрий Бородавко.

«Поздравляю Сашу с досрочной победой! – радуется глава ФЛГР Елена Вяльбе. – Думаю, что он сейчас сконцентрирован на чемпионате мира, и не хотелось бы, чтобы ему кто-то звонил, чтобы отвлекали человека от важного. Хотя я знаю, что он лишний раз телефон не возьмет.

Глобус вручат в конце Кубка мира в Лиллехаммере, думаю, даже будет более приятно его получать именно в Норвегии. Везти не так далеко, а то в прошлом году летел из Канады. Конечно, это очень здорово. Не было главных конкурентов, но я уверена, что ему ничего бы не помешало выиграть «Большой хрустальный глобус», даже если бы они не пропускали этапы».

Александр Большунов Фото: Imago

Елена Валерьевна подметила главное – норвежцы так старались заменить Китай и провести у себя финал Кубка мира, что нечаянно сделали гонки в Лиллехаммере личным праздником Большунова. А ведь за этап боролась и Тюмень, и FIS не была против даже с учетом санкции ВАДА. Но получить «БХГ» (и «МХГ» на дистанции) в Норвегии – пожалуй, намного брутальнее, чем в России или Канаде, как планировалось в прошлом году. Норвежцев не будет даже в тройке.

Откровенно говоря, сборная Норвегии перестаралась с боязнью коронавируса и бойкотом гонок. Да, они ничего не нарушили, а Большунов останется в истории победителем Кубка мира-2020/21. Но массовых случаев заражения на этапах не было, а норвежские биатлонисты, горнолыжники и двоеборцы выступают на международных стартах без чрезмерных опасений.

Йоханнес Клебо Фото: Imago

Оправдалась ли норвежская тактика, узнаем на чемпионат мира в Оберстдорфе, который пройдет с 23 февраля по 7 марта. Большунову позарез нужно первое золото главного старта, без которого его карьера пока кажется неполноценной. А норвежцы будут мешать ему всей командой: у них сильная и взаимозаменяемая сборная. У России на таком же безумном уровне находится только Большунов.

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