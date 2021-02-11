Разбор падений и нарушений русских лыжников скоро станет хобби журналистов и болельщиков – в последний месяц таких новостей накопилось чересчур много. Александр Большунов упал и почти подрался в Лахти, дважды не устоял на ногах в Фалуне, а в Ульрисехамне балет в дуэте с очередным финном исполнил Глеб Ретивых. Теперь Россия зажигает на молодежном чемпионате мира – в хорошем и плохом смысле.

9 февраля медали в классическом спринте разыграли юниоры (лыжники до 20 лет), а молодежные спринты в возрастной категории U23 перенесли на четверг из-за сильных морозов, перекроив программу турнира. Сборная Россия взяла четыре медали – два золота и две бронзы, но после судейского обсуждения осталось три: золото, серебро и бронза.

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Итоги пересмотрели в женской гонке. Лидером спринта была Тереза Беранова – 22-летняя чешка, уже попадавшая в десятку на Кубке мира. Она выиграла квалификацию, а потом возглавила финальный забег, куда вышли и российские лыжницы. Анастасия Фалеева и Христина Мацокина – основа сборной России и участницы кубковых гонок. На финишной прямой казалось, что Беранова уверенно возьмет золото, а за серебро с немкой Лизой Ломанн поборется Мацокина. Но внезапно из глубины совершила крутой прорыв Фалеева – перестроилась из лыжни в лыжню и вышла на второе место. А чешка вдруг рухнула. Фалеева пересекла финишную черту первой, Ломанн – второй, Мацокина – третьей. Беранова осталась в отчаянии лежать на снегу.

Но практически ни одно падение в лыжах не случается просто так. Просмотр повтора сразу дает четкое понимание произошедшего: перестраиваясь на правую лыжню, Фалеева задела задник левой лыжи Берановой и поспособствовала ее аварии. Нарушение яснее некуда – тут даже нет простора для дискуссии, как было в случае с Большуновым и Мяки. Немка, которая катила третьей-четвертой, стала чемпионкой мира, а российским лыжницам нужно в очередной раз задуматься о тактике.

Зато у парней все было мощно, красиво и безапелляционно. Александр Терентьев из группы Юрия Бородавко провел весь забег в стиле позднего Сергея Устюгова, только соперники так и не приблизились. Супербыстрый ход позволил Терентьеву оторваться от соперников и взять золото молодежного чемпионата. Серебряный призер, норвежец Арон Рюсстад, отстал на 5,54 секунды: для спринта это как проиграть минуту на 15-километровке. Третьим, уступив 7,70 секунды, заехал Сергей Ардашев.

Выводы стандартны – лыжникам и лыжницам из России не хватает умения думать тактически и предугадывать варианты развития событий. Говорить об этом с дивана очень легко, но, например, Большунов-2019 и Большунов-2021 – разные люди, если закрыть глаза на эстафетный инцидент с финнами. Значит, прокачать тактику возможно. А еще стоит почаще читать правила FIS.

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