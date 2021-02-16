Президент ФЛГР Елена Вяльбе побывала в студии телепередачи «Вечерний Ургант» и представила автобиографический фильм «Белый снег», который выйдет на экраны в марте 2021 года.

В рамках шоу был показан фрагмент из байопика, а 52-летняя Вяльбе призналась, что сама работала над сценарием. В представленном эпизоде детский тренер приглашает главную героиню заниматься лыжами, а она спрашивает, будут ли в секции выдавать лыжные мази. Оказалось, дети в Магадане использовали мази в качестве жвачки, и Иван Ургант попросил Елену Валерьевну расположить линейку мазей «Висти» в нужном порядке от вкусной к невкусной.

Лыжные гонки Русскую лыжницу лишили золота МЧМ. Из-за нее упала соперница 11/02/2021 В 18:13

«Висти» не очень хорошо жевали, в основном жевали «Темп». Зеленую и синюю хорошо жевали, а красная прилипала к зубам», – справилась с задачей Вяльбе.

Также глава ФЛГР рассказала о дружбе с бывшими соперницами – итальянками Габриэлой Паруцци, Стефанией Бельмондо и Мануэлой ди Чентой. «Держу с ними связь, у них все хорошо. Реально поддерживаю с ними отношения, периодически в гостях бываем друг у друга. Бельмондо ездила ко мне в Магадан. Мы ее предупреждали: «Ты главное не бегай в бухту, там собаки могут наброситься». А она, дурочка, туда и побежала. Слава богу, ее никто не съел».

Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.

Возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Чемпионат мира Фуркад будет болеть за Большунова на ЧМ-2021 10/02/2021 В 06:51