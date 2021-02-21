Эстафета в Лахти, где Александр Большунов замахнулся палкой на финна Йони Мяки и въехал в него после финиша, не отпускает – эпизод оценила чешская лыжница Тереза Беранова и назвала Большунова обезьяной, а всех русских – пустоголовыми.

Для понимания бэкграунда: 22-летняя Беранова – та самая спортсменка, пострадавшая от Анастасии Фалеевой в спринте на молодежном чемпионате мира. Чешка шла на золото, а Фалеева, перестраиваясь, задела ее лыжу. Настю переместили на последнее место в забеге, но Терезу признали виновной в другом эпизоде – ранее по ходу финала она подрезала шведку.

Лахти «Русские – тупые». Чешская лыжница назвала Большунова обезьяной ДЕНЬ НАЗАД

«Хотела бы посмотреть, что писали финну, – заявила Беранова в интервью чешскому изданию Aktualne.cz. – Я была в шоке от того, как иногда поступают люди в интернете. Более того, если бы это было выгодно русским, они бы сожрали Мяки. Не думаю, что Большунов поступил так [замахнулся на финна] из-за джентльменского спортивного поведения. Я еще раз убедилась, что русские просто пустоголовые.

Это мое мнение о них, не собираюсь его менять. Плюс финн не делал ничего плохого, это просто финиш. В конце концов, я же не настолько глупа, чтобы пропускать кого-то на финише. И когда Большунов замахнулся палкой… Меня это просто ввело в ступор, он повел себя как обезьяна».

Большунов дважды ударил финна палкой и получил дисквалификацию

Болельщики из России затравили Терезу в инстаграме – и девушка явно испугалась. Лыжная федерация Чехии быстро выкатила релиз, где лыжница объяснила свои слова.

«В интервью я говорила в первую очередь о финише эстафеты в Лахти, где Александр Большунов действовал неправильно, что он, возможно, понял позже. Но даже в этом случае я не могу понять его поведения. Мне довелось оказаться в похожей ситуации на чемпионате мира по лыжным гонкам до 23 лет, где меня оттолкнула с первого места россиянка Фалеева, но я никогда бы не подумала так агрессивно повести себя по отношению к ней. Большунов гораздо опытнее, он принадлежит к лучшим лыжникам мира, и мы должны равняться на них. Вот почему я думаю, что он, будучи профессионалом, не должен давать волю эмоциям»», – гласит пресс-релиз.

Берановой также написал аналитик сборной России Анатолий Волков, и лыжница ответила: «Я не хотела, чтобы это звучало именно так, будто Александр – пустоголовый или обезьяна. Но он действительно отчасти так и выглядел. Мне задали вопрос про эстафету в Лахти, и я ответила – наверное, не очень тактично, но согласно своим ощущениям. У меня нет ненависти к русским. Я только отреагировала на ситуацию.

Лично я не знаю никого из мирового топа, но я бы не осмелилась назвать кого-то глупым. Мне очень жаль, что это вас обидело, но я не имела в виду ничего плохого. И хотела бы спросить в ответ: как это возможно, что я получила столько хейтерских сообщений из России? У нас в стране в основном обсуждают политику, а о том, чем занимаемся мы, говорят мало. Я впервые вижу такие абсурдные сообщения и реакции».

С Берановой сложно не согласиться: получать оскорбительные комментарии очень неприятно и отчасти страшновато. Это отвратительный тренд, но он популярен не только в России. Разве это русские устроили буллинг футболиста сборной Франции Димитри Пайета по ходу финала Евро-2016? После столкновения с ним поле в важнейшем матче покинул португальский капитан Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира. Конечно, в идеальном мире не должно быть травли в соцсетях. Но и называть коллег по лыжне обезьянами, чтобы потом неловко извиняться – так себе подход.

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