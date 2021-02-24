Президент ФЛГР и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала, как перед Олимпиадой-1988 в Калгари ее вынуждали сделать аборт.
«Я читала историю Анфисы Резцовой, где она рассказывала, как перед Олимпиадой в Калгари ее заставили сделать аборт. А Вяльбе, мол, была молодая, ее никто этого не заставлял делать. На самом деле и меня заставляли. Но у меня на этот счет было свое мнение. Уверена, оно было и у Анфисы. Поэтому она выбрала Олимпийские игры, и никто не вправе ее осуждать и обсуждать. Меня гораздо больше олимпийских медалей волновал вопрос о том, будут ли у меня после аборта дети. Я выбрала другой путь.
Мешала ли мне такая позиция? Скорее нет, чем да. Я никогда не молчала, отстаивала свое мнение. Наверняка многим это не нравилось, но меня воспринимали с тем характером, который у меня есть. У сильных спортсменов всегда сложные характеры», – цитирует 52-летнюю Вяльбе «Чемпионат».
- Вяльбе пропустила ОИ-1988 и родила сына Франца.
- Позже у нее появились еще две дочери, младшая – в 2014 году.