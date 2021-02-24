«Я читала историю Анфисы Резцовой, где она рассказывала, как перед Олимпиадой в Калгари ее заставили сделать аборт. А Вяльбе, мол, была молодая, ее никто этого не заставлял делать. На самом деле и меня заставляли. Но у меня на этот счет было свое мнение. Уверена, оно было и у Анфисы. Поэтому она выбрала Олимпийские игры, и никто не вправе ее осуждать и обсуждать. Меня гораздо больше олимпийских медалей волновал вопрос о том, будут ли у меня после аборта дети. Я выбрала другой путь.