Опубликовано 02/03/2021 в 06:45 | Обновлено 02/03/2021 в 06:45

Российский лыжник Денис Спицов сломал руку во время тренировки и не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

На официальном сайте ФЛГР сообщается, что у 24-летнего Спицова диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки. В ближайшее время спортсмен вылетит в Россию для прохождения лечения, сроки восстановления составляют до шести недель.

Чемпионат мира Устюгов завершил выступление на ЧМ из-за проблем с ногой 27/02/2021 В 16:52

Тренер Юрий Бородавко рассказал в комментарии «Спорт-Экспрессу», что Спицов получил травму на том же спуске, где перед ЧМ упал Сергей Устюгов. Повреждения помешали двукратному чемпиону мира выйти на старт командного спринта – он также закончил турнир досрочно.

3 марта Спицов должен был выступить в 15-километровой гонке свободным стилем, где является действующим призером Олимпиады.

Также отсутствие Дениса осложняет золотые перспективы России в мужской эстафете 5 марта.

Чемпионат мира Устюгов: «Бегу не ради болельщиков, а ради России и результата» 25/02/2021 В 20:51