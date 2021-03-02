Российский лыжник Денис Спицов сломал руку во время тренировки и не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
На официальном сайте ФЛГР сообщается, что у 24-летнего Спицова диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки. В ближайшее время спортсмен вылетит в Россию для прохождения лечения, сроки восстановления составляют до шести недель.
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Тренер Юрий Бородавко рассказал в комментарии «Спорт-Экспрессу», что Спицов получил травму на том же спуске, где перед ЧМ упал Сергей Устюгов. Повреждения помешали двукратному чемпиону мира выйти на старт командного спринта – он также закончил турнир досрочно.
- 3 марта Спицов должен был выступить в 15-километровой гонке свободным стилем, где является действующим призером Олимпиады.
- Также отсутствие Дениса осложняет золотые перспективы России в мужской эстафете 5 марта.
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