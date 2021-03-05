4 марта, в день долгожданного серебра российских лыжниц в эстафете, произошло еще одно важное и как будто специально приуроченное событие. В прокат вышел фильм «Белый снег» – байопик о трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе, которая сейчас возглавляет ФЛГР и переживает за свою команду на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Фильм активно раскручивался в лыжных соцсетях, в Москве висели афиши, но с первого дня показа что-то пошло не так. Зрители не атаковали кинотеатры в желании ознакомиться с экранизированной биографией великой лыжницы, и команда «Белого снега» забила тревогу.

«Нам нужна ваша помощь! Ребята, если мы сейчас не поддержим фильм, сеансы будут сокращать, и «Белый снег» снимут с проката. Мы очень хотим, чтобы вы успели посмотреть – дети, взрослые, все! Не думали, что придется вас просить, но так складывается ситуация. Кинотеатры забивают самое удобное время комедиями и мультфильмами. И статистика первого дня очень грустная», – гласит обращение в инстаграме.

Тревога полностью справедлива. Я живу в отдаленном районе Санкт-Петербурга, и в ближайшем ко мне кинотеатре «Белый снег» показывают раз в сутки, в 21:00. В центре города все чуть более позитивно, но часовая поездка до Сенной или Горьковской мне не подходила, и пришлось идти на сеанс вечером. После таких новостей я предполагала, что окажусь в кино одна, но все-таки нет: в небольшом зале было человек 20-25 – в целом неплохо для вечера четверга в спальном районе. Но, судя по общей тенденции, лыжи пока не достигли той точки популярности, чтобы люди массово шли в кинотеатры. Несмотря на победы Большунова и полные подиумы «Тур де Ски», где случайный зритель не задумывался или не знал об отсутствии норвежцев.

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Справка о фильме

Режиссером выступил 44-летний Николай Хомерики, призер Каннского кинофестиваля. В фильме 2018 года «Селфи» (по книге Сергея Минаева «Духless 21 века. Селфи») он работал со знаменитым Константином Хабенским.

Для роли Елены Вяльбе задействованы сразу три актрисы. Больше всего экранного времени получила Ольга Лерман из театра имени Вахтангова, которая уже играла основных персонажей в российских и украинских фильмах. На сцене Ольга перевоплощалась в классических героинь – Татьяну Ларину, Анну Каренину, Дездемону. Елену Валерьевну в детстве сыграла ее внучка Ангелина, в подростковом возрасте – молодая актриса Полина Ватага. А в лыжных сценах 14-кратную чемпионку мира дублировала Юлия Ступак – та самая, которая в день премьеры взяла эстафетное серебро в составе сборной России.

Полина Ватага, Елена Вяльбе и Ангелина Вяльбе Фото: Getty Images

Перед съемками взятые на роль лыжниц актрисы тренировались по шесть дней в неделю под руководством тренера Дмитрия Воронина – перед ним стояла задача не только обучить девушек лыжному ходу, но и натренировать им технику образца 90-х годов.

Удался ли байопик?

Начать стоит с авторского вступления. Я в принципе не люблю кинематограф и хожу в кинотеатр где-то раз в год. В 99 случаях из 100 я предпочту книгу экранизации, а из всех признанных киношедевров последних десяти лет не смотрела процентов 98. Но лыжная тематика и личность Елены Вяльбе заставили пойти в кино. И я наверняка воспринимаю байопик «Белый снег» иначе, чем массовый зритель, который пришел по фану, привлеченный постером или трейлером. Для массового зрителя фильм великолепен, но въедливые спортивные болельщики найдут, к чему придраться.

Композиция закольцована – фильм начинается и заканчивается в загородной резиденции короля Норвегии. Во время чемпионата мира 1997 года монарх принимает у себя королеву турнира с семьей: восьмилетним сыном Францем и до сих пор суровой мамой, которая в этом эпизоде отвечает за юмор. Наглядно показано детство будущей лыжницы в деревянном доме под Магаданом, первые тренировки и общение с семьей – любящими бабушкой и дедом и матерью-тираном, которая буквально завалила на пол и избила ногами Виктора Ткаченко, первого тренера Елены.

Сценаристы сделали акцент на тронхеймском ЧМ-1997, где Вяльбе на глазах у норвежских зрителей выиграла пять гонок из пяти: турнир занимает значительную часть хронометража. ЧМ-1997 был последним в карьере Елены Валерьевны, и из-за этого большая и очень важная часть спортивной карьеры в фильме пролетела мимо. На экране показали основные награды – как главная героиня поочередно позирует с медалями и Кубками – но ничего, кроме года, подписано не было. Продвинутые спортивные болельщики знают, что снежинка – медаль чемпионата мира, а массовый зритель не в курсе. Лыжным фанам понятно, что большая медаль и пояснение «1992» в углу – эстафетное золото Олимпиады в Альбервилле. Нам ясно, что статуэтка с большим шаром на вершине – «Большой Хрустальный глобус», который вручается за победу в общем зачете Кубка мира. Но кому-то это наверняка не очевидно. Возможно, это стоило прояснить нагляднее.

Зато Тронхейм-1997 снят монументально – и с технической, и с эмоциональной точки зрения. Это не только сюжет о пяти золотых медалях, которые выиграла Елена Вяльбе: это вольное отражение ситуации, которая сложилась в российском спорте сейчас и которая особо актуальна во время лыжного чемпионата мира. Россия против Норвегии, русский допинг, норвежские журналисты и папарацци – все как сейчас, когда противостояние Александра Большунова и норвежцев преподносится как главная тема турнира, а российские лыжники в наказание бегают без флага.

Александр Большунов Фото: Getty Images

Имя Любови Егоровой, которая попалась на бромантане после победы на пятерке, изменено – в сборной России появилась Ирина Макарова и сперва вызвала недоумение. Сторонники реализма возмутятся, но такая художественная ретушь объяснима: Егорова-Макарова показана антагонисткой Вяльбе, лыжницей, которая предпочла допинг и нечестный путь чистым выступлениям. Актриса Дарья Екамасова отыграла спортивную драму абсолютно убедительно. Она не похожа на Егорову внешне – но в данном случае этого и не требовалось. Зато, например, Лариса Лазутина подобрана практически как двойник.

На ЧМ-1997 Вяльбе представлена сторонницей западных антидопинговых ценностей, а еще наглядно показано, как относятся к запрещенным препаратам в России и мире. Пятерка российских лыжниц узнает о допинге Макаровой на прогулке по магазинам, во время которой все относятся к девушкам как к суперзвездам. Когда по телевидению объявляют неприятную новость, взгляды меняются – на россиянок смотрят как на прокаженных. А Макарова со скорбным непроницаемым лицом выходит из примерочной и молча отправляется в гостиницу. Остальных преследуют журналисты и фотографы.

Вернувшись в расположение сборной, Вяльбе противостоит тренерскому штабу и политруку, который пытается донести до лыжниц мнение Москвы. Инструкции – не оправдываться и не сдавать своих, но Елена только спрашивает: «А пресс-конференцию собирать будем?» А ведь пресс-конференция – это то, чего так не хватало во время сочинского скандала. Созови Вяльбе европейских журналистов после отстранения Легкова и компании – информационный фон был бы другим. Имел ли место вымысел, или за десять лет на посту президента ФЛГР взгляды Елены Валерьевны изменились? В фильме она вышла к микрофону прямо перед гонкой и на немецком языке извинилась перед трибунами и королем. Такое действительно было: эпизод давно стал легендарным, хотя получился немного приукрашенным.

Елена Вяльбе и Маркус Крамер на ЧМ-2021 Фото: Imago

«Утром сказала Грушину: «Может, мне выступить...» Он сначала засомневался, но потом обратились в международную федерацию, и нам разрешили. Должен был прийти переводчик, но его не было. В итоге я использовала все слова, какие только знала, на всех языках. Почему-то больше всего захотелось извиниться перед королем, перед его семьей, они же мне много раз до этого руку пожимали. Вроде бы они все поняли, потом мне многие говорили, что это был мой лучший спич», – рассказывала Вяльбе.

Наконец главной кульминацией стала сама эстафетная гонка, которую Вяльбе выиграла с Ольгой Даниловой, Ларисой Лазутиной и Ниной Гаврылюк. Все снято потрясающе – но, опять же, с расчетом на массового зрителя. Зануды-болельщики либо помнят ту гонку, либо, если не застали ЧМ-1997 (мне, например, тогда было три года), включат ее на ютьюбе сразу после выхода из кинозала – и не поймут, зачем было нагнетать лишнюю драму. В реальной эстафете Вяльбе получила последний этап в 8,6 секундах перед Норвегией, спокойно привезла Труде Дюбенталь полминуты и финишировала с триколором.

В фильме норвежка отыграла отставание и стала уходить от соперницы, но у Елены (конечно же, благодаря воспоминаниям о близких людях) открылось второе дыхание, и она все-таки кинула Дюбенталь эти тридцать секунд, хотя такие качели на пятикилометровом этапе женской эстафеты попросту неправдоподобны. Потом Вяльбе взяла флаг, и… Россия чуть не проиграла: полотнище оказалось слишком большим и раздувалось на ветру, тормозя спортсменку. «Какой идиот дал Лене флаг!» – восклицал комментатор, еще один непосредственный участник эпизода. В итоге все закончилось едва ли не борьбой на финише с флагом в руках. Это выглядит невероятно красиво и пробивает на эмоцию, но зачем? Отчасти за это я не люблю кинематограф и его законы, хотя профессиональные кинокритики наверняка скажут, что с эстафетным финишем все в порядке.

Некоторые жизненные сцены тоже вызывали противоречие и явную реакцию «не верю»: уже упоминавшаяся потасовка мамы и тренера, или как Вяльбе уснула перед последним этапом эстафеты и едва не опоздала на старт, а еще – эпизод из подросткового блока, где в случайном таксисте Елена узнает своего отца, видя бирку с именем Валериан Трубицын. Но мы знаем, что сценарий утверждала сама Елена Валерьевна – поэтому все-таки будем верить.

Главный вывод – лыжные гонки можно показывать красиво. В российском и мировом прокате были фильмы о футболе, хоккее, баскетболе, «Формуле-1» и даже шахматах. Наконец есть полнометражный байопик о лыжах – невероятном и захватывающем виде спорта. И было здорово посмотреть его именно в день женского эстафетного серебра на ЧМ-2021. «Белый снег» не идеален, но все-таки хорош.

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