Российский лыжник Александр Большунов пригласил норвежца Йоханнеса Клебо на свадьбу с Анной Жеребятьевой, которая запланирована на лето.
«Да, между прочим, Йоханнесу уже отдал приглашение», – сказал Большунов.
Клэбо подтвердил, что получил приглашение, но отметил, что пока не знает точно, сможет ли попасть в Россию из-за пандемии.
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«Я получил письмо с приглашением. Посмотрим. К сожалению, это будет, наверное, сложновато, но я бы охотно поехал. Было бы приятно», – заявил Клэбо в эфире NRK.
- 5 марта сборная Норвегии выиграла эстафету 4*10 километра на чемпионате мира в Оберстдорфе, Россия заняла второе место.
- 6-7 марта состоятся масс-старты на 30 и 50 километров у женщин и мужчин.
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