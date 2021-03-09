Тренер чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова Юрий Бородавко высказался о выступлениях Йоханнеса Клебо в сезоне-2020/21. Специалист считает, что успехи норвежца не были бы возможны без использования терапевтических исключений.

«У Клебо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения. И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза.

Сборная Норвегии пыталась подмять под себя и саботировать проведение этапов Кубка мира, призвала к этому шведов. Хотя все увидели, что гонки можно проводить и без этих стран. Но мы все равно видим, что у Норвегии большое влияние на FIS», – сказал Бородавко в интервью «Чемпионату»

Чемпионат мира Большунов заработал больше Клебо на ЧМ-2021 6 ЧАСОВ НАЗАД

На ЧМ-2021 в Оберстдорфе Клебо завоевал три золота: в личном и командном спринтах, а также в эстафете.

Норвежец победил в масс-старте на 50 километров, но был дисквалифицирован за создание помехи Александру Большунову на финише и лишен золотой медали.

Чемпионат мира Норвегия готовит апелляцию на бан Клебо и верит в ее успех ВЧЕРА В 16:05