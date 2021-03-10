Эпохи в современных мужских лыжах определяются наличием двух ярких дуэлянтов из команд-соперников. Сначала они рубятся друг с другом на лыжне, потом отношения как правило выходят за пределы трассы. Иногда даже случается так называемый броманс, который с удовольствием расписывают медиа.

В начале прошлого десятилетия мир следил за соперничеством Александра Легкова и Петтера Нуртуга. Норвежец повесил фото Легкова на зеркале в ванной, чтобы мотивироваться даже там, а непосредственный экстраверт Легков умудрялся общаться с ним без знания языка. Когда оба закончили карьеру, Нуртуг поехал в Москву на гонку, которую организовывал Александр. Старт отменили из-за нехватки снега, но Петтера это не смутило – они с Легковым провели встречу для болельщиков, сыграли в хоккей, да и вообще Нуртуг едва не застрял у бывшего соперника в подмосковном Пересвете надолго: как раз начиналось закрытие границ из-за коронавируса, и журналисты со вкусом смаковали подробности, пока Петтер все не опроверг и не сказал, что он вообще-то уже в Норвегии.

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Еще он дружил со шведом Маркусом Хелльнером, который все же перещеголял его по золоту Олимпиад. Они издевались друг над другом на ЧМ-2011 в Осло: Хелльнер выиграл у Нуртуга спринт (как если бы сейчас Большунов выиграл спринт у Клебо или Йоханнес таки взял марафон), Петтер ответил в эстафете, финишировав боком и громко передав привет королю Швеции. Но это не переросло в ненависть: лыжники сблизились на почве общего увлечения покером и вместе полетели на чемпионат мира в Лас-Вегас, где сидели за карточным столом, гонялись на лыжероллерах по асфальтовой дороге посреди пустыни, прыгали с небоскреба и в шутку дрались на телепередаче.

Через год они зарубились на лыжероллерах на легкоатлетической «Бриллиантовой лиге» в Осло, а потом ездили в Монако играть в теннис. Матч двух непрофессионалов судил шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер. Затем Хелльнер занялся воспитанием двух дочек и почти безвылазно застрял у себя в Лапландии – и наконец через несколько лет в лыжах появились Александр Большунов и Йоханнес Клебо.

Оба – невероятно крутые лыжники, ненавидящие проигрывать, особенно друг другу и особенно на коронных дистанциях. Большунов и Клебо разноплановы: один предпочитает длинные дистанционные гонки, другой спринт, но оба теоретически способны побеждать на чужой территории. Саша выиграл спринт в Руке на старте сезона-2018/19, Йоханнес едва не взял марафон на недавнем чемпионате мира. И в обоих случаях на проигравших не было лица – можно даже запустить опрос, чья мина кислее.

Но вся злость ребят друг на друга остается на трассе. Разве можно вспомнить, чтобы они говорили друг о друге что-то действительно оскорбительное или агрессивное в интервью? Исключительно добрые приколы. Злятся они только на трассе. По поведению Большунова вообще кажется, что он более благосклонен к общению с норвежцами, чем с партнерами по команде. С журналистами все обстоит именно так – первый комментарий по эстафетному случаю с Йони Мяки Александр дал NRK, проигнорировав «Матч ТВ».

«Я сказал ему: «Тебе нужно выучить немецкий или английский! Ты поп-звезда, ты так важен для спорта. Поэтому тебе нужно уметь общаться». Внезапно он выучил несколько слов, иногда говорит по-норвежски, а иногда по-английски. Обычно это «Hei!» и «Tusen takk!» («Привет» и «Большое спасибо» – Eurosport) – но не более. Ему нравится подшучивать надо мной», – рассказал журналист норвежского TV2 Эрнст Лерсвеен.

Александр Большунов и журналист Илья Трифанов Фото: Getty Images

Да и приглашение Клебо на свадьбу говорит точно не о ненависти. «Между прочим, уже отдал Йоханнесу приглашение, – со смехом сказал Большунов. – А когда и где – спрашивайте у него».

«Я получил письмо с приглашением, – подтвердил Клебо. – Посмотрим, как получится, но, к сожалению, на свадьбу попасть сложно из-за ситуации с пандемией. Я надеюсь, что приеду. Было бы неплохо».

Так почему многие уверены, что парни враждуют? Ответить на это очень легко: разжигают их родственники и тренеры. Пока Большунов и Клебо отзываются друг о друге с уважением, близкие набрасывают с обеих сторон.

«На подъеме норвежец взял и остановился, Саша из-за него чуть ноги не поломал», – высказался отец Александра об эстафете, где неспортивными столкновениями и не пахло – это подтвердили оба лыжника, которые на последнем этапе вели жесткую, но честную борьбу.

Александр Большунов (справа) и Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

«У Клебо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения. И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза», – вдруг набросил тренер Большунова Юрий Бородавко, хотя показатели Клебо на чемпионате мира не вызывали удивления, и даже чистая победа в марафоне была бы абсолютно логичной и вытекающей из хода гонки.

А вот отец Йоханнеса Хокон считает, что его сын боролся на финишной прямой марафона по правилам. «Он чувствует, что FIS несправедливо наказала его. Я полностью понимаю его чувства. Он этого не заслуживал. Его дед Коре и я знаем, как много работы он проделал ради этого марафона, эта гонка должна была стать для него великой. И она на самом деле такой стала. Победитель он, но FIS решила иначе. Это грустно», – заявил Хокон Клебо.

Но, конечно, это не так явно, как обвинения Большунова-старшего и Бородавко. Саша принципиален в гонках и после, но всегда быстро отходит и становится другим человеком. Высказывания в таком ключе от окружения явно вредят его международному имиджу и хорошим отношениям с Клебо.

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