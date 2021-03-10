Норвежский лыжник Петтер Нуртуг отбудет срок за хранение запрещенных веществ в наркологической клинике.

В конце прошлого года суд Осло приговорил Нуртуга к семи месяцам заключения, но после подачи прошения ему позволили отправиться в наркологическое учреждение, где он начнет отбывать срок в начале апреля. Нуртуг будет проходить регулярное тестирование на наличие наркотиков в организме, он сможет гулять на свежем воздухе как в зимнее, так и в летнее время, сообщает VG

Летом за превышение скорости Нуртуга остановила полиция и отправила его на медицинское освидетельствование. Норвежец, который рассказала об этом в инстаграме, добавил, что полиция обнаружила в его доме кокаин.

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Нуртуг – двукратный олимпийский чемпион.

Он завершил карьеру в 2018 году.

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