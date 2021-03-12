Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Эстейн Андерсен опроверг высказывание президента ФЛГР Елены Вяльбе о терапевтических исключениях в команде.
«Слова Вяльбе относительно терапевтических исключений в сборной Норвегии не соответствуют действительности. При состояниях, требующих срочного вмешательства, может возникнуть необходимость отправить заявку на TUE уже после лечения. К счастью, это редкие ситуации, случившиеся считанные разы за последние четыре года», – цитирует Андерсена Dagbladet.
- На ЧМ-2021 норвежские лыжники и лыжницы взяли 9 золотых медалей из 12.
- Вяльбе заявила, что им помогают «какие-то другие силы» и намекнула на использование терапевтическх исключений.
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