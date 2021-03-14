Российский лыжник Александр Большунов признался, что норвежец Йоханнес Клебо не приедет на его свадьбу с Анной Жеребятьевой.

«Для него все в силе, но он ответил, что как раз 20-30 апреля он подписался на шоу и, возможно, у него не получится приехать. Почему он не перенесет? Ну да, можно было бы, наверное, перенести. Не знаю, ха-ха. Посмотрим», – цитирует 24-летнего Большунова «Матч ТВ»

На ЧМ-2021 Большунов выиграл одно золото, Клебо – три.

В общем зачете Кубка мира досрочную победу одержал российский лыжник.

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